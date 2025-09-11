Med govorom ubili Trumpovega »mučenika za resnico«

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo podpornika Charlieja Kirka, ki je bil ubit v napadu med govorom na univerzi v Utahu, označil za "mučenika za resnico". Napadel je "radikalno levico" in namignil, da je k smrti konservativnega aktivista prispevala njena retorika. Policija je strelca v sredo zvečer še iskala.

"Radikalna levica že leta primerja čudovite Američane, kot je Charlie, z nacisti in najhujšimi množičnimi morilci in kriminalci," je Trump dejal v videoposnetku, objavljenem na njegovem družbenem omrežju Truth Social.

V črno oblečeni neznanec je Kirka ustrelil s strehe ene od zgradb kampusa univerze Utah Valley z razdalje okrog 200 metrov, kjer je imel Kirk dogodek na prostem pred 3000 ljudmi, so sporočile oblasti.

Ustreljen je bil, ko je odgovarjal na vprašanja o množičnih strelskih napadih v ZDA v zadnjem desetletju, navaja CNN.

31-letni desničarski aktivist Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA (Točka preobrata ZDA), je bil v zadnjih letih eden najbolj vplivnih političnih aktivistov v ZDA in trden zaveznik Trumpa, ki je v znak žalovanja za njim do nedelje ukazal spustiti zastave na zveznih poslopjih na pol droga.

Kirk je bil odločen zagovornik pravice do orožja, ne glede na pogoste strelske napade v ZDA. Znan je bil po širjenju antisemitskih in protimuslimanskih teorij zarote, kot zaroto je označil tudi pandemijo covida-19, splav je opredeljeval kot umor, nasprotoval je pravicam pripadnikov skupnosti LGBTQ. Nasprotoval je tudi ameriški pomoči Ukrajini.

Charlie Kirk je bil znan po širjenju antisemitskih in protimuslimanskih teorij zarote, kot zaroto je označil tudi pandemijo covida-19, splav je opredeljeval kot umor, nasprotoval je pravicam pripadnikov skupnosti LGBTQ.

Direktor zvezne policije FBI Kash Patel je kmalu po umoru na družbenih omrežjih sporočil, da so storilca ujeli, kasneje pa to izjavo umaknil in objavil, da so osebo po zaslišanju izpustili. Aretirali so še enega osumljenca, a ga prav tako izpustili po zaslišanju, poroča televizija MSNBC.

Okrog 1000 študentov univerze Utah Valley se je podpisalo pod peticijo vodstvu, naj Kirkov nastop zaradi njegove provokativnosti odpove, vendar pa je univerza odgovorila, da gre za vprašanje pravice do govora in konstruktivni dialog, poroča televizija ABC.

Predsednik Trump, ki je lani poleti preživel poskus atentata v Pensilvaniji, je v daljši objavi na omrežju Truth Social zapisal, da je bil Kirk velik človek, ki je bolje od vseh razumel srce ameriške mladine. "Velik in celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Bog naj ga blagoslovi," je med drugim zapisal Trump.

Konservativna Amerika žaluje zaradi smrti aktivista z velikim vplivom na ameriško mladino, obsodbe umora pa prihajajo tako z desne kot leve. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je bil večkrat tarča Kirkovih napadov, je umor označil za podel in odvraten.

Nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris sta sporočili, da za politično nasilje v Ameriki ni prostora.

"Člani drugih političnih strank niso naši sovražniki, ampak sodržavljani," je na omrežju X objavil nekdanji predsednik George Bush mlajši, nekdanji predsednik Bill Clinton pa je objavil, da ga je umor razžalostil in razjezil, vendar upa, da bodo vsi pogledali sami vase in okrepili prizadevanja za mirne razprave.

"Želim jasno povedati, da gre za politični umor. Vsi v tej državi moramo razmisliti, kje smo in kje želimo biti, ter se vprašati, ali je to tisto, kar nam je prineslo 250 let," je novinarjem povedal republikanski guverner Utaha Spencer Cox.

Izraze sožalja je zasenčila epizoda v predstavniškem domu kongresa, kjer je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson zaradi umora zaprosil za minuto molka. Takoj za tem so republikanci zahtevali skupno molitev, demokrati so se glasno uprli, republikanka Ana Paulina Luna s Floride pa jim je zakričala, da so krivi za umor, poroča Washington Examiner.

Demokrati so republikance pozivali, naj sprejmejo zakone proti orožju, ki je v državah, kot je Utah, široko dostopno. Izpostavljali so nov primer strelskega napada na ameriški šoli, do katerega je prišlo skoraj hkrati z atentatom na Kirka.

V streljanju na srednji šoli Evergreen nedaleč od Denverja, je bilo ranjenih več oseb, najmanj tri pa so v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih organizacije Gun Violence Archive je bilo v ZDA letos najmanj 300 množičnih strelskih napadov.

