Kako se financira SDS?

Stranka, ki že tradicionalno večino denarja za svojo propagando dobi mimo zakonitih poti, je seveda SDS. V SDS so v zadnjih desetih letih prek svoje televizije Nova24 zgradili razvejeno medijsko hobotnico lokalnih spletnih strani, prek katere na zamaskiran način širijo strankina sporočila. A ta hobotnica veliko stane. Nova24, ki mora financirati svoj program in delovanje lokalnih spletnih strani, na leto potroši okoli 1,5 milijona evrov. In ključno vprašanje, zaradi katerega je bila tudi ustanovljena parlamentarna preiskovalna komisija, ki raziskuje financiranje političnih strank, je – kako?

Janez Janša, predsednik SDS

© Gašper Lešnik

Nova24 seveda nima naročnikov, njen edini prihodek so reklame na televiziji in na spletu, kar so v Sloveniji prihodki, od katerih male televizijske hiše ne morejo preživeti. Televiziji Nova24 po ideologiji sorodna PlanetTV, ki je v lasti madžarskega oligarha, je imela leta 2022 kar 9,4 milijona evrov izgube, leta 2023 pa 4,2 milijona – za lansko leto podatkov še ni. A Nova24, ki ima sicer po javno dostopnih podatkih 18-krat manjšo gledanost od Planeta, se v tej primerjavi še kar drži nad vodo, kljub izredno velikemu padcu prihodkov po zamenjavi vlade.

V času zadnje vlade Janeza Janše je Nova24 samo iz javnih institucij, na primer leta 2021, prejela 360 tisoč evrov, še več pa od Telekoma Slovenije, ki ji je od spomladi 2020 plačeval posebno nadomestilo za distribucijo programa Nova24TV, v višini več kot 100 tisoč evrov na mesec. Ta posebni odnos je trajal več kot leto dni in pol. Pogled v javno dosegljive podatke o poslovanju Nova24 kaže, da so jim po zamenjavi vlade skupni prihodki padli za okoli 600 tisoč evrov na leto. V Nova24 so zato začeli odpuščati sodelavce in rezati stroške.

Po podatkih za lansko leto so imeli v Nova24 1,29 milijona evrov prihodkov in 1,54 milijona evrov odhodkov, kar pomeni, da so imeli okoli 250 tisoč evrov izgube iz poslovanja. Podobno je bilo tudi leta 2023 in leta 2022. Kot je vidno iz njihovih bilanc, se Nova24, katere lastništvo po letu 2022 ni več javno vidno, rešuje s finančnimi akrobacijami. Vsako leto prikaže za okoli 300 tisoč evrov »drugih prihodkov«. Kaj točno ti drugi prihodki so, pa ostaja vprašanje brez odgovora.

