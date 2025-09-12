Znaki kriptoprevar

»V zvezi s tem se oglašujeta predvsem rast in možnost hitrega zaslužka, pogosto pa so izključena opozorila o tveganosti tovrstnih storitev in produktov,« so zapisali in javno opozorili: »Naložbe v kriptosredstva in uporaba kriptostoritev so visoko tvegane in pogosto podvržene velikim nihanjem vrednosti. Kriptosredstva lahko izgubijo del svoje vrednosti ali celotno vrednost, morda niso vedno prenosljiva ali likvidna, dodatno pa kriptosredstva niso zajeta v odškodninskih shemah ali v sistemih jamstva za vloge.«

Pred dnevi, konec avgusta, pa je agencija »zaradi vse bolj agresivnega oglaševanja o možnostih hitrih zaslužkov in vse številnejših primerov prevar« objavila posebno priporočilo o desetih znakih kriptoprevar:

1. Vedno preverite, ali ima ponudnik kriptosredstev ustrezno dovoljenje za opravljanje storitev. To je preverljivo v posebnem centralnem registru v zvezi s kriptosredstvi (Interim MiCA Register), ki ga je vzpostavil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

2. Če trgovalna platforma ne prikazuje naslova podjetja, to ni dober znak, izogibajte se podjetjem, ki nimajo sedeža v EU. Če so platforme registrirane zunaj EU, nimate pravne varnosti in ste izpostavljeni povečanim tveganjem.

3. Odsotnost telefonske številke za pomoč strankam lahko kaže na goljufive trgovalne platforme. Pogost pojav je, da lažna spletna mesta ponujajo za stik z njimi le klepet v živo (pogosto robot), e-poštne naslove ali spletne obrazce.

4. Če od vas ponudniki zahtevajo gesla za dostop do e-banke ali če želijo, da jim omogočite dostop in jih spustite v svojo e-banko, gre za prevaro.

5. Številna goljufiva trgovalna spletna mesta ponujajo »naložbene načrte«, ki obljubljajo donos v višini 50, 100 ali 200 odstotkov ali več, odvisno od vašega vložka. Ko gre za naložbe v kriptosredstva, ni naložb brez tveganja in ni zagotovljenih donosov.

6. Bodite sumničavi, če opazite napačno črkovane besede, očitne slovnične napake, nenavadno skladnjo. Na prevarantskih spletnih mestih so pogosto nedelujoče povezave in strani »v izdelavi«.

7. Če se ponudnik hvali z dolgoletno tradicijo, stran pa obstaja le nekaj tednov, gre za prevaro. Preverite, kdaj je bila domena registrirana.

8. Lažne trgovalne platforme se ne bodo povezale z zakonitimi finančnimi institucijami, ker banke ne nakazujejo sredstev na lažne račune. Namesto tega vas bodo prevaranti najprej vodili skozi postopek pretvorbe evrov v kriptovalute na zakoniti platformi za trgovanje, nato pa vas bodo prosili, da jim prenesete kriptovaluto.

9. Lažna spletna mesta poskušajo pridobiti zaupanje, da se oglašujejo kot »prejemniki nagrad«.

10. Lažna pričanja slavnih oseb ali vplivnežev so še en način, kako si lažna spletna mesta poskušajo pridobiti zaupanje.

