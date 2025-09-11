Vlada Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo

O morebitnih sankcijah zoper izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa slovenska vlada še ni razpravljala

Vlada je danes soglasno sprejela predlog prepovedi vstopa v Slovenijo razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, je po seji vlade sporočil njen podpredsednik Matej Arčon. Pojasnil je, da je obrazložitev odločitve tajna, in dodal, da o morebitnih sankcijah zoper izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja še niso razpravljali.

"Sejo smo zaključili v zaprti seji, kjer smo soglasno sprejeli sklep, da se Miloradu Dodiku prepove vstop v Republiko Slovenijo," je dejal Arčon. Pojasnil je, da je sklep o tem začel veljati danes in da prepoved velja le za Dodika, ne pa tudi za njegovo družino.

Dodal je, da vlada o morebitnih sankcijah zoper izraelskega premierja Netanjahuja še ni razpravljala. "Verjemite, da imamo v naši državi dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki znajo oceniti, kdaj in zakaj je primeren čas za to," pa je odgovoril na vprašanje, zakaj vlada spričo razmer v Gazi in izraelske agresije odlaša z odločitvijo o tem.

Po poročanju slovenskega portala televizije N1 je razlogov za uvedbo prepovedi vstopa Dodiku več. Poleg obsodbe sodišča BiH, ki je Dodik v delu o odrejenem umiku s položaja predsednika Republike Srbske ne upošteva, ji botrujejo še njegove separatistične težnje in spodkopavanje državnih institucij in ustave BiH.

Pomemben razlog naj bi bilo tudi obsežno pretakanje kapitala sumljivega izvora iz Republike Srbske in širšega Zahodnega Balkana v Slovenijo. Pri tem naj bi obstajal utemeljen sum, da imajo Dodik in njegova družina v Sloveniji prek različnih oseb in podjetij precej sporno pridobljenega premoženja, navaja N1.

Vlada je sicer obravnavo izhodišč za prepoved vstopa za Dodika začela že pred 14 dnevi, odločitev je sprejela šele danes. Po neuradnih informacijah STA je moralo tokrat zunanje ministrstvo gradivo za sejo dopolniti in vanj vnesti predlog prepovedi vstopa.

Dodiku je mandat predsednika Republike Srbske formalno prenehal 18. avgusta, potem ko je bil poleti pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Državna volilna komisija v BiH je nato 23. november določila za datum predčasnih volitev, na katerih bodo v Republiki Srbski izbirali novega predsednika entitete. Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača in položaja noče zapustiti.