Nepalska vojska podaljšala policijsko uro

V državi potekajo protesti proti vladni prepovedi družbenih omrežij in korupciji

Nepalska vojska je v sredo zvečer do petka podaljšala policijsko uro v državi, kjer od ponedeljka potekajo protesti proti vladni prepovedi družbenih omrežij in korupciji. Ti so odnesli premierja KP Sharmo Olija, kot glavna kandidatka za njegovo začasno naslednico se omenja nekdanja predsednica vrhovnega sodišča Sushila Karki.

Vojska je policijsko uro uvedla v torek, pri čemer je protestnike, med katerimi prednjačijo mladi, opozorila, da bo vsako dejanje vandalizma preganjala kot kaznivo dejanje. Kljub podaljšanju je omilila nekatere omejitve in tako zlasti zaposlenim v nujnih službah olajšala situacijo.

Predstavniki protestnikov so v pogovorih z oblastmi, pri katerih posreduje vojska, za naslednico premierja KP Sharme Olija predlagali nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Sushilo Karki, ki bi tako postala prva ženska na tem položaju v zgodovini države.

Vendar pa okoli njenega imenovanja še niso dosegli zadostnega soglasja. Glavna naloga začasne vlade naj bi bila sicer izvedbe volitev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek s shodom do parlamenta. Sprva so potekali mirno, nato pa so prerasli v nemire. Nasilje se je v torek stopnjevalo po vsej državi.

Po podatkih policijskih in zdravstvenih virov je v njih umrlo najmanj 35 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Celovitih podatkov o žrtvah in škodi sicer še niso zbrali.

Spričo kaosa sta se ponekod razpasla vandalizem in plenjenje. Protestniki so v torek med drugim poškodovali domove nekaterih vidnih politikov in sedeže strank. Na stotine ljudi je vdrlo tudi v parlament in zažgalo njegovo glavno stavbo. Med tarčami so bili tudi zapori, iz katerih je pobegnilo na tisoče zapornikov.

EUNKT5KBZ3s

Ij-jK1yK02k

_4ZR_TRIYAs