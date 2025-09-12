Sin Donalda in Melanie Trump naj bi prihodnji mesec prišel v Slovenijo

Barron Trump naj bi v Slovenijo prispel s svojim dedkom Viktorjem, očetom prve dame ZDA

Barron, Donald in Melania Trump

© (Official White House Photo / Tia Dufour / Flickr)

Po poročanju revije Suzy sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump jeseni prihaja v Slovenijo. Spremljal naj bi svojega dedka Viktorja Knavsa, obisk pa naj bi se odvil že oktobra. Šlo naj bi za neuraden obisk, zato naj bi pristali na enem od letališč v soseščini in to vzeli kot izhodišče za raziskovanje Slovenije.

Na januarsko inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa so odpotovali tudi osebni prijatelji Melanie in njenega očeta Viktorja. Osebno vabilo na inavguracijo so tako dobili ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ajdovski podjetnik Ivo Boscarol, ustanoviteljica MC Medicor dr. Metka Zorc, pa tudi njena sestra Ruda Zorc Pleskovič, dr. Alojz Pleskovič in Rok Pleskovič. Med povabljenci sta bila prav tako nekdanji lastnik orožarskega podjetja Arex Ivan Kralj in njegov sin Gregor Kralj.

Slovenski podjetnik Ivo Boscarol, ki je januarja po vrnitvi iz Washingtona strnil vtise z inavguracije, je dejal, da si bo prizadeval za obisk družine Trump v Sloveniji. "Optimističen sem, da se bo prej ali slej zgodil. Če ne uradni, pa neuradni. Mislim, da to dolgujemo dvakratni prvi dami ZDA in sinu Barronu, ki ima vse možnosti, da nadaljuje predsedniško štafeto dinastije Trump," je takrat še dodal.

Barron Trump se redko izpostavlja v medijih, obenem pa ni jasno, ali ima (tako kot njegov oče) tudi politične ambicije.