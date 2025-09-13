Še vedno se borijo proti fantomskim komunajzarjem

KOMENTAR DNEVA

"Simbolno in realno se to ves čas dogaja v politiki. Posebej pri nas doma. Eliminacija drugega je edini smisel delovanja. Nasprotovanje drugemu je edini programski načrt. In to se dogaja od začetkov demokratičnega dihanja pri nas. Predstavniki Demosa so takrat v začetku devetdesetih govorili in delali le eno. Eliminacija komunistov na celi črti. Na vseh ravneh so govorili le to, da se borijo proti komunizmu. Ironija je v tem, da dobrih trideset let še vedno govorijo enake stvari. Še vedno se borijo proti fantomskim komunajzarjem."

"Na žalost enako taktiko uporablja tudi druga stran. Edini programski naboj je vedno združen v nasprotovanju vsemu, kar reprezentira Janez Janša. Strašenju pred njim in ugibanju, kaj se bo zgodilo, če se še četrtič vrne na oblast. Pred nami se bodo zvrstili najbolj črni scenariji, ki jih lahko preprečimo le tako, da izberemo tisto, kar nam ponuja zdajšnja koalicija ali Vladimir Prebilič."

(Politični komentator Leon Magdalenc o fantonskih komunajzerjih; v kolumni za časnik Dnevnik)