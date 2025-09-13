13. 9. 2025 | Politika
Še vedno se borijo proti fantomskim komunajzarjem
KOMENTAR DNEVA
"Simbolno in realno se to ves čas dogaja v politiki. Posebej pri nas doma. Eliminacija drugega je edini smisel delovanja. Nasprotovanje drugemu je edini programski načrt. In to se dogaja od začetkov demokratičnega dihanja pri nas. Predstavniki Demosa so takrat v začetku devetdesetih govorili in delali le eno. Eliminacija komunistov na celi črti. Na vseh ravneh so govorili le to, da se borijo proti komunizmu. Ironija je v tem, da dobrih trideset let še vedno govorijo enake stvari. Še vedno se borijo proti fantomskim komunajzarjem."
"Na žalost enako taktiko uporablja tudi druga stran. Edini programski naboj je vedno združen v nasprotovanju vsemu, kar reprezentira Janez Janša. Strašenju pred njim in ugibanju, kaj se bo zgodilo, če se še četrtič vrne na oblast. Pred nami se bodo zvrstili najbolj črni scenariji, ki jih lahko preprečimo le tako, da izberemo tisto, kar nam ponuja zdajšnja koalicija ali Vladimir Prebilič."
(Politični komentator Leon Magdalenc o fantonskih komunajzerjih; v kolumni za časnik Dnevnik)
Nekdanja predsednika vlade Borut Pahor in Janez Janša sta na slovenskem političnem prizorišču že več kot 30 let ...
© Kabinet predsednika vlade / Gov.si
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.