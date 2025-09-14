»Vsaka kultura je eksplicitno politična«

ZJAVA DNEVA

"Vsaka kultura je eksplicitno politična, zaradi tega, ker sta kultura in umetnost način naslavljanja drugega in sebe. Sta identiteta, komunikacija in ideologija. Ne moreta biti kaj drugega. Seveda ni vseeno, kdo sedi na pozicijah odločanja v naših institucijah. Koliko so stabilne in trpežne, je drugo vprašanje: nekatere bolj, druge manj. Mislim, da je lažje narediti škodo kot pa to škodo popraviti ali doseči nekaj novega, nekaj razviti, spremeniti."

(Jure Novak, direktor Cankarjevega doma, o tem, da sta kultura in umetnost način naslavljanja drugega in sebe; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)