»Hamas ni več grožnja, lahko preidemo na obnovo Gaze«

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je prispel v Izrael. Prepričan je, da Hamas ni več grožnja.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je prispel v Tel Aviv in začel obisk v Izraelu. Ta bo po navedbah State Departmenta namenjen izrazu podpore zavezniški državi pred skorajšnjim zasedanjem 80. Generalne skupščine Združenih narodov, kjer se pričakujejo nova priznanja Palestine.

Pred odhodom je Rubio v soboto dejal, da kljub temu da predsednik Donald Trump ni zadovoljen z nedavnim izraelskim napadom na pripadnike Hamasa v Dohi, to ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela.

Dodal je, da pa se bodo morali pogovoriti o vplivu napada na prizadevanja za premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predsednik (ZDA, op.p.) si želi, da se to konča. In konča tako, da se hkrati izpusti 48 talcev. Hamas ni več grožnja, zato lahko preidemo na naslednjo fazo, ki je, kako obnoviti Gazo? Kako zagotoviti varnost? Kako zagotoviti, da se Hamas nikoli več ne vrne? To je predsednikova prednostna naloga ... In del tega, o čemer se bomo morali pogovoriti v okviru tega obiska, je, kako bodo na to vplivali dogodki prejšnjega tedna s Katarjem."



Marco Rubio,

ameriški državni sekretar

ZDA so pred tem v četrtek skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta ZN obsodile izraelski napad v katarski prestolnici.

Rubio bo v Izraelu ostal dva dni in v tem času predvidoma obiskal tudi Vzhodni Jeruzalem, ki ga Palestinci želijo za prestolnico svoje države. Danes se bo v zahodnem delu Jeruzalema srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, glavno srečanje z izraelskimi uradniki pa bo v ponedeljek. V torek bo obisk zaključil in odpotoval v Združeno kraljestvo.

Pred odhodom je State Depratment sporočil, da bo Rubio Izraelu prenesel ameriške prioritete glede konflikta med Izraelom in Hamasom ter drugih vprašanj, ki zadevajo varnost na Bližnjem vzhodu.

Pri tem naj bi ponovil zavezanost ZDA izraelski varnosti s poudarkom na zavezi Trumpove vlade za spopadanje z vsemi protiizraelskimi dejavnostmi, vključno s priznanji palestinske državnosti.

