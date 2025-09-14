Večino Nemcev skrbi morebitni napad Rusije

Anketa je pokazala tudi, da večina prebivalcev Nemčije podpira prekinitev dobav ruskih energentov v EU

Večino Nemcev skrbi morebitni ruski napad na katero od članic zveze Nato, kaže danes objavljena anketa, ki jo je za časnik Bild izvedel inštitut Insa. Ta je pokazala tudi, da večina prebivalcev Nemčije podpira prekinitev dobav ruskih energentov v EU.

V anketi sta sodelovala 1002 Nemca, glede na rezultate pa se 62 odstotkov vprašanih boji morebitnega ruskega napada na katero od članic severnoatlantskega zavezništva, denimo Poljsko ali Litvo. Strah pred napadom naj bi se med drugim povečal po nedavnem vdoru ruskih dronov v poljski zračni prostor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Približno 49 odstotkov vprašanih meni tudi, da bi bilo treba nemudoma ustaviti vse dobave ruske nafte in plina v EU, medtem ko jih 33 odstotkov podpira nadaljevanje dobav. Sedmim odstotkom se to ne zdi pomembno.

Po prepričanju 51 odstotkov vprašanih bi bilo treba zamrznjena ruska sredstva v EU porabiti za podporo Ukrajini, 29 odstotkov jih temu nasprotuje.