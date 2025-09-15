Kdo je slavil na podelitvi nagrad emmy?

Serija The Pitt je na 77. podelitvi televizijskih nagrad emmy slavila v kategoriji dramskih serij, glavni igralec Noah Wyle pa je dobil nagrado za najboljšo moško glavno vlogo. Serija The Studio režiserja Setha Rogena pa je s 13 emmyji postavila rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni.

Prizor iz serije The Pitt

© IMDb

Serija The Pitt je v nedeljo na 77. podelitvi televizijskih nagrad emmy slavila v kategoriji dramskih serij, glavni igralec Noah Wyle pa je dobil nagrado za najboljšo moško glavno vlogo. Serija The Studio režiserja Setha Rogena pa je s 13 emmyji postavila rekord za največ zmag komične serije v eni sezoni, poročajo ameriški mediji.

Rogen si je nagrado za režijo delil z dolgoletnim sodelavcem in soustvarjalcem serije Studio Evanom Goldbergom, emmyja za scenarij pa si je delil prav tako z Goldbergom in drugimi.

Serija je zaradi uspešne prve sezone na podelitvi nagrad sinoči v Los Angelesu požela veliko pozornosti, Rogen pa je osvojil štiri emmyje, vključno z nagradami za igranje, režijo in scenarij.

Noah Wyle je za vlogo v seriji The Pitt prejel emmyja za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji in tako po petih nominacijah v 90. letih za vlogo v seriji ER, ki mu niso prinesle zmage, prvič osvojil prestižno nagrado.

Katherine LaNasa je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v medicinski seriji HBO Max, ki je doživela pravljični večer in premagala favorite, kot sta Severance in Beli Lotos.

CTL_ldi2PfU

Netflixova serija Adolescence je prevladovala na podelitvi z osmimi zmagami, vključno z nagrado za najboljšo miniserijo. Serija pripoveduje zgodbo 13-letnika iz Velike Britanije, ki je obtožen umora.

Nagrado za najboljšega igralca je prejel soustvarjalec serije Stephen Graham, nagrado za najboljšega stranskega igralca pa 15-letni Owen Cooper, ki je postal najmlajši dobitnik nagrade emmy v zadnjih 40 letih.

Nagrado za najboljšo stransko igralko je prejela Erin Doherty za vlogo terapevtke, Graham pa je dobil emmyja za scenarij.

Cristin Milioti je osvojila emmyja kot najboljša glavna igralka v miniseriji The Penguin.

Odmevala je tudi zmaga komika Stephena Colberta za njegovo večerno komično oddajo The Late Show, ki jo televizija CBS namerava zaradi pritiskov predsednika ZDA Donalda Trumpa prihodnje leto ukiniti.

"Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij, da smo del tradicije poznih večernih oddaj, ki upam, da se bo nadaljevala še dolgo potem, ko mi ne bomo več delali te oddaje," je dejal Colbert.

"Zahvaljujem se CBS, da nam je dala privilegij, da smo del tradicije poznih večernih oddaj, ki upam, da se bo nadaljevala še dolgo potem, ko mi ne bomo več delali te oddaje."



Stephen Colbert,

TV voditelj (The Late Show)

Letošnjo 77. podelitev nagrad emmy je vodil komik Nate Bargatze, ki se je norčeval iz televizijske industrije in med drugim dejal, da je televizija CBS televizija za belce.

Britt Lower je v seriji Severance osvojila emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, Tramell Tillman pa nagrado za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji.

Jean Smart je četrtič osvojila nagrado za najboljšo igralko v komediji za vlogo v seriji Hacks in s 73 leti podrla lasten rekord najstarejše ženske, ki je kdaj koli osvojila nagrado v tej kategoriji. Vsi zmagovalci v igralskih kategorijah razen Smart so bili prvič nominirani.

Njena soigralka in stalna partnerka Hannah Einbinder je osvojila nagrado za najboljšo stransko igralko v komediji, ob prejemu nagrade pa se je zapisala v zgodovino z neposredno kritiko ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE), in vzklikom "Osvobodimo Palestino!".

"Osvobodimo Palestino!"



Hannah Einbinder,

prejemnica nagrade za najboljšo stransko igralko v komediji

Morda največje presenečenje podelitve je Jeff Hiller, ki je osvojil nagrado za najboljšega stranskega igralca v komediji za film Somebody Somewhere.

Rekordna noč za The Studio je pomagala Apple TV+ doseči najboljšo noč doslej na podelitvi nagrad emmy, medtem ko sta se HBO in HBO Max izenačila z Netflixom na prvem mestu med vsemi omrežji in ponudniki pretočnih storitev.

Predvsem na račun The Pitt sta HBO in HBO Max, ki se za nagrade prijavljata kot ena entiteta, osvojila 30 nagrad. Netflix je med drugim osvojil pet nagrad žirije za dosežke na področju animacije), Adolescence pa mu je prinesla osem emmyjev za pretočne vsebine.

Apple TV+ je dosegel svoj najboljši rezultat na podelitvi nagrad emmy doslej z 22 nagradami, od katerih je 13 prejela serija The Studio. Dva druga medijska konglomerata, NBCUniversal in Disney sta letos osvojila 16 oziroma 13 emmyjev.

Disneyjev izkupiček se je strmo znižal od rekordnih 60 lanskih zmag, ko sta seriji Shogun (18 zmag) in The Bear (11) sami premagali skupni izkupiček vse konkurence.

HJk03zzngto

LuweAEElR_Q

PREBERITE TUDI: