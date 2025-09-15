Razvejane mreže mednarodnega umetniškega gibanja

Razstava Od Maxa Ernsta do Dorothee Tanning: Mreže nadrealizma bo dobrih sto let po Prvem nadrealističnem manifestu ponudila nov vpogled v razvejane mreže tega mednarodnega umetniškega gibanja 20. stoletja

Delo Maxa Ernsta

© Max Ernst / muzejski arhiv

V berlinski Novi narodni galeriji za oktober napovedujejo odprtje razstave z naslovom Od Maxa Ernsta do Dorothee Tanning: Mreže nadrealizma. Razstava bo dobrih sto let po Prvem nadrealističnem manifestu iz leta 1924 ponudila nov vpogled v razvejane mreže tega mednarodnega umetniškega gibanja 20. stoletja.

Kot piše na spletni strani galerije, bo na razstavi, ki nosi podnaslov Provenience del iz zbirke Ulle in Heinerja Pietzscha, poudarek tako na zgodbah umetniških del kot na življenjskih zgodbah osrednjih umetnikov, trgovcev z umetninami in zbirateljev nadrealističnih del.

Z reprezentativnim izborom slik in skulptur umetnikov, kot so Leonora Carrington, Salvador Dali, Max Ernst, Leonor Fini, Rene Magritte, Joan Miro in Dorothea Tanning, bodo na razstavi predstavljeni izsledki večletnega raziskovalnega projekta, posvečenega izvoru umetniških del iz zbirke Ulle in Heinerja Pietzscha.

Razstava bo pripovedovala ne le o zanimivih usodah nadrealističnih umetnin, še zlasti v 30. in 40. letih minulega stoletja, temveč tudi o tem, kako so zgodovinske okoliščine, osebni odnosi in družbene povezave prispevali k širjenju tega mednarodnega gibanja. Razdeljena bo v tri sklope ter bo predstavila poti umetniških del, ki so jih v času nacizma in druge svetovne vojne vodile iz Pariza prek Bruslja in drugih evropskih mest v Mehiko in ZDA.

Za krog nadrealistov so bili značilni kompleksni odnosi, v katerih so se prijateljstvo, ljubezen in poslovne povezave pogosto prepletali. Ko je Nemčija leta 1940 zasedla Francijo, so bili številni nadrealistični umetniki skupaj s svojimi zbiratelji in trgovci prisiljeni pobegniti. Mnogi so zapustili Evropo in emigrirali v ZDA in drugam, spet drugim ni uspelo pridobiti izstopnega vizuma in so se morali skriti v nezasedenem delu Francije. Nekateri so svoja dela lahko vzeli s seboj, drugi ne.

Delo Dorothee Tanning

© Dorothea Tanning

Provenience posameznih del pričajo o prijateljstvih in poslovnih odnosih, pa tudi o izgubi, preganjanju in novih začetkih. Poleg tega ponujajo dober vpogled v zapletene mreže nadrealističnega gibanja in velike politične izzive tistega časa, še piše na spletni strani galerije.

Razstava bo na ogled od 17. oktobra letos do 1. marca prihodnje leto.