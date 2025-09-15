Tradicionalna družina ne obstaja

O novejših tipih družin, ki odstopajo od domnevno "tradicionalne"

V prispevku z naslovom Sodobna družina, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine DRUŽINA, se je novinar Luka Volk s sociologinjo dr. Alenko Švab pogovarjal o tem, da je družina pogosto predmet ideoloških bojev, najpogosteje med konservativnim in liberalnim razumevanjem družine.

"Družina namreč ni le zasebna stvar – je temelj reprodukcije družbenega reda. Na tem polju se prepletajo verske, politične in kulturne ideologije. Za desnico je družina simbol moralnega reda, za levico pa pogosto polje boja za enakost in pravice. Družina kot ideološki in stereotipni konstrukt deluje kot orodje družbenega nadzora prek institucij, zakonodaje in drugih mehanizmov, pri čemer podpira določene politične interese. Zato je pomembno, kdo in kako jo definira, saj s tem ustvarja družbeno realnost. Družino lahko namreč pojmujemo zelo ozko – v točno določeni obliki, ki jo razumemo kot edino legitimno in moralno sprejemljivo – ali pa široko, kot raznovrstno skupnost družinskih oblik. Prva pot vodi k izključujoči, druga pa k bolj vključujoči definiciji," je dejala Alenka Švab.

Alenka Švab,

sociologinja

"Tradicionalna družina ne obstaja niti ni obstajala v preteklosti, temveč je to le ideološki konstrukt. Tega zagovarjajo predvsem tako imenovani varuhi morale, ki trdijo, da s tem branijo univerzalne vrednote, čeprav gre seveda za specifične, konservativne, katoliške norme, predstavljene kot edine sprejemljive. A jedrna družina v smislu zakonskega para z otroki ter specifično spolno delitvijo družinskih vlog in dela, kar naj bi »tradicionalna« družina bila, je zgodovinsko gledano modernega datuma. Nastala je sprva kot sodobna meščanska družina v 19. stoletju, prek katere se je oblikovalo sodobno pojmovanje zasebnosti, ki ga pred tem niso poznali. V predmodernem času ne moremo govoriti o jedrni družini – obstajali so drugi družinski tipi, denimo kmečka in aristokratska družina," je še poudarila Alenka Švab.

