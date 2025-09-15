Nova Slovenija spet na Janševi liniji

Jernej Vrtovec je Janezu Janši bolj naklonjen kot Matej Tonin

Matej Tonin in Janez Janša ko sta se še veselo rokovala

© Borut Krajnc

»Očitno je bila napaka, da sem javno rekel, da v vlado, ki bi jo vodil Janša, ne bi šli,« je Matej Tonin v enem stavku odkrito pojasnil pravi razlog svojega očitno ne preveč prostovoljnega odhoda z mesta predsednika Nove Slovenije. Kakor da bi iskal partikularno opravičilo, zakaj je moral zapustiti stolček, da bi ohranil svoj obraz in hkrati nakazal, da sicer v njegovem mandatu ni bilo nič narobe. Ker je žrtev svoje načelne drže. Izjemno odkrito je svoje pojasnilo podal na najbolj pomenljivem mestu: kongresu stranke, ko je pomahal v slovo in prejel priložnostno darilo v zahvalo za opravljeno delo.

»Očitno je bila napaka, da sem javno rekel, da v vlado, ki bi jo vodil Janša, ne bi šli.«



Matej Tonin,

nekdanji predsednik NSi

Pomembno je, da se ne slepomišimo, kakor to počne mainstream množičnih medijev na sledi retoričnemu teatru krščanskih demokratov: Tonin je moral oditi. Njegov omenjeni poslovilni govor predstavlja še eno odkrito priznanje, da ga je stranka odstranila, ker je preveč grajal šefa SDS. Celo obljubljal, da z njim ne bo sodeloval. Že to golo dejstvo nam pove vse in preveč – dogajanje ob menjavi predsedstva odvija v Novi Sloveniji letos, vključno z njegovim odhodom in nastopom Jerneja Vrtovca, je namenjeno politični zadovoljitvi ene osebe, in to zunaj te stranke!

Politični veteran

Naj spomnim: novembra 2022 je, pol leta po volilnem porazu, Tonin dovolj šokantno naznanil: »Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev je v Novi Sloveniji dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu: DOVOLJ JE.«

Politični veteran je seveda Janša. Od takrat naprej je bilo še nekaj priložnosti, ob katerih je prvak Nove Slovenije nenavadno odločno zavračal šefa SDS. Sledile so jezne in tudi žaljive reakcije, manjša šola poniževanj, ki jih v svojem trumpizmu zmore omenjeni veteran. Tokrat je Tonin moral oditi, ker so tako odločili organi stranke. Seveda bi bilo možno, da se je to zgodilo malce zaradi notranjega pritiska po padcu podpore NSi v javnomnenjskih raziskavah, ampak njegove razlage verjetno nihče ne bo demantiral, ker je točna.

Matej Tonin in Janez Janša v srečnejših časih

© Borut Krajnc

Toda Toninov nastop moramo razumeti tudi v kombinaciji z novim predsednikom Vrtovcem, saj sta bila sporočilno usklajena. V svojih prvih nastopih ni razočaral; bolj ali manj posredno je obljubljal sodelovanje v desnosredinskih koalicijah, kar pomeni zvestobo Janši. Kakor da bi se zavedal, da ima kongres en samcat cilj – poslati signal na Trstenjakovo.

Ker pa je presodil, da sporočilna vrednost njegovega zaklinjanja ni dovolj, je ob floskulah o »vključujočosti« istočasno dovolj odločno povedal, da se v vladi Roberta Goloba ne vidi. Nekdanji podpredsednik in poslanec je v svojem nagovoru obljubil razvojno koalicijo, se skliceval na premagane in pozabljene, pri čemer je spomnil na podjetnike, obrtnike in kmete – vsi ti naj bi trpeli pod Golobovo vlado z njenimi davčnimi obremenitvami in birokracijo. Temu bo, očitno pod taktirko Janše, če bo povabljen v koalicijo, naredil konec.

Srčki in ironija

Kongres Nove Slovenije moramo zato razumeti kot odkrito priznanje, da je to satelitska stranka brez lastne hrbtenice, ki se javno zavezuje k Janši. V trenutnem dogajanju ni malo ironije. Tonin je bil na začetku nekdo, ki je predstavljal bolj spravljivo držo v odnosu do Janše po ohladitvi, ki je sledila trenjem med veteranom in Ljudmilo Novak. Po začetni vnemi in celo komičnih situacijah, ko mu je Janša pošiljal srčke, izrisane v kavni skodelici, je krenil malce po njeni poti in se začel oddaljevati od velikega brata lastne stranke. Postajal je tako rekoč novodobna Ljudmila.

Zdaj, na zadnjem kongresu, pa je ob nastopu omilitve odnosov z Lojzetom Peterletom sama Ljudmila postala nov pomembnejši kader v približevanju šefu SDS v novi pokongresni vodstveni garnituri. Komedija zmešnjav ne bi mogla biti večja. Seveda so bili vmes drugi časi, sploh v času tretje Janševe vlade (2020–2022), kjer je Nova Slovenija kot koalicijski partner pod Toninom dobro sodelovala, čeprav z nekaj distance.

Morala zgodbe zadnjega kongresa je zato predvsem ena: bolj silijo na svoje in licitirajo svojo neodvisnost, raje se vračajo v naročje velikega brata. Kako neverjetno, da tega ne vidi in razume medijsko razpoloženi podjetnik Aleš Štrancar, za katerega se je v oddaji Politično s Tanjo Gobec moral novi predsednik pretvarjati, da ga tako rekoč ne pozna! Kot vemo, je omenjeni na kongresu podprl protikandidata Antona Hareja iz ne vemo kakšnega prepričanja, da zagovarja bolj janševsko linijo. Kakšen komičen nesporazum: vse linije so vendar Janševe!

Smisel kongresa

Če smo natančni, Tonin v zadnjih treh letih ni zavračal SDS, ampak zgolj, da ne bi podprl Janše kot predsednika vlade. Zdi se, da je iskal politične alternative, ki z njim ne bi bile povezane, stranke pa v času svojega vodenja ni pomembno dvignil. Strateška izbira, da bi ohranil profil samostojne desne sredine, ki ne bi bila satelit SDS, je v vodstvu krščanskih demokratov očitno naletela na nerazumevanje, a odprtih notranjih konfliktov nismo videli.

Vrtovec rad govori o stricih iz ozadja. Zvito pa svojega na ta način ne omenja. Kongres je imel zato le eno nalogo: sporočiti stricu Janši, da je v Novi Sloveniji vse nared in da je lahko miren.

Najbrž tudi zato, ker je Tonin vmes zasedel udobno pozicijo evroposlanca in mu je vodenje stranke postalo malce odveč. Ker je sam na kongresu omenil, da morda za ločitev od Janše »morda še ni bil pravi čas«, to lahko pomeni le, da bo Vrtovcu prepustil priložnost, da še sam na lastni koži izkusi, kako je zreti v volčje žrelo. Ostala mu je tolažba, da bodo to počeli drugi in da je takšna volja članstva, morda pa tudi s tem, da je nekoga drugega doletela prepričljiva obtožba o obvodnem financiranju preko »hišnega« zavoda, Inštituta Janeza Evangelista Kreka.

Vrtovec rad govori o stricih iz ozadja. Zvito pa svojega na ta način ne omenja. Kongres je imel zato le eno nalogo: sporočiti stricu Janši, da je v Novi Sloveniji vse nared in da je lahko miren. Čeprav na omrežju X rad komentira vsakršno dogajanje, mu je bilo ob dogajanju kar malo nerodno, da bi jih pohvalil, ker se znova vračajo v naročje. No, morda pa ve, da je tak korak pri disciplinizaciji satelitov lahko manj učinkovit. Naj raje ugibajo, ali je stric danes zadovoljen ali ne.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**