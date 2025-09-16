Nezmožni umreti

Vpogled v zgodovino 20. stoletja z vidika vzhodno-zahodne meje

Drugi del v produkciji SNG Nova Gorica V iskanju izgubljenega jezika je nastal na podlagi romana Gorana Vojnovića

© Peter Uhan / SNG Nova Gorica

Nova Gorica in Gorica bosta od danes do četrtka prizorišče uprizoritev celotne trilogije italijansko-slovenske gledališke koprodukcije Nezmožni umreti (Inabili alla morte). Projekt je zasnoval umetniški direktor festivala Mittelfest iz Čedada Giacomo Pedini v duhu gesla letošnje EPK Nova Gorica-Gorica Gremo! Brezmejno.

Navdih za trilogijo, ki ponuja vpogled v zgodovino 20. stoletja z vidika vzhodno-zahodne meje, je Pedini dobil v romanu Josepha Rotha Kapucinska grobnica, po katerem je tudi poimenovan prvi del trilogije.

Drugi del v produkciji SNG Nova Gorica V iskanju izgubljenega jezika je nastal na podlagi romana Gorana Vojnovića, tretja predstava Zora po koncu zgodovine pa je nastala po besedilu Paola di Paola.

Predstave bodo v SNG Nova Gorica in goriškem Teatro Comunale Giuseppe Verdi. V zadnjem se danes ob 19. uri tudi začne prvi del z naslovom Kapucinska grobnica. Drugi del V iskanju izgubljenega jezika bo v sredo in četrtek v SNG Nova Gorica ob 20. oziroma 17. uri. Zora po koncu zgodovine, ki je tretji del, pa v četrtek ob 20. uri v Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

Trilogija Nezmožni umreti v okviru letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica velja za enega od gledaliških vrhuncev. Pri treh gledaliških predstavah so sodelovala velika pisateljska in režiserska imena, kot so poleg že omenjenih di Paola in Vojnovića še Janusz Kica in Natalino Balasso.

Projekt presega klasične gledališke okvire, saj gre za celosten čezmejni projekt: ob treh gledaliških delih nastaja tudi šest radijskih iger - tri v italijanščini in tri v slovenščini - ter knjiga v obeh jezikih, kar dodatno krepi brezmejno dimenzijo sodelovanja.

Glavni nosilec projekta je festival Mittelfest, ključni partnerji pa so SNG Nova Gorica, Rai Radio3, Rai FVG in Radio Slovenija - Program Ars.