»Ljudje trenutno živijo kot v gulagu«

KOMENTAR DNEVA

"Ljudje trenutno živijo kot v gulagu. Vsi alternativni mediji so zaprti. Vse družbene organizacije so uničene. Res je, uspelo nam je obnoviti delovanje organizacij in medijev v izgnanstvu in oddajamo znotraj države, po večini prek interneta, YouTuba in TikToka. Uporabljamo vse družbene medije. Ljudje so lahko priprti iz kakršnega koli razloga, na primer zaradi komentiranja na internetu ali prispevka ukrajinski vojski, ali celo zaradi nakupa božičnega darila otroku političnega zapornika. Celo to je lahko razlog, da se nekdo znajde v zaporu. Država zatira celo beloruski jezik, in če želiš biti Belorus, ki v Belorusiji govori belorusko, je to za režim znak, da ga ogrožaš. Zato se ljudje sploh ne počutijo varne."

"Poleg tega se represija dotakne tudi tistih, ki so v tujini. V nevarnosti so sorodniki ljudi, ki živijo v izgnanstvu in so dejavni tam. Izgnanci pa dobivajo grožnje režima, zaplenijo jim premoženje. To se je zgodilo dvema članoma našega gibanja. Lukašenko si želi, da bi se ljudje bali vsega. Ljudje razumejo, da je to treba potrpeti, da naš narod preživlja težke čase. Toda Lukašenku ni uspelo ubiti želje Belorusov po spremembah in to ga seveda zelo moti. Pokazati želi, da je vsemogočen, da lahko uniči vse nasprotnike. Vendar smo Belorusi znani po ljubezni do krompirja in smo tudi sami kot krompir, rastemo in rastemo."

(Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska o trenutnih razmerah v Belorusiji v intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija)