Se bosta Putin in Zelenski srečala prihodnji teden?

Možnost srečanja ukrajinskega in ruskega predsednika

Ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin v Normandiji leta 2019

© www.kremlin.ru /

Ameriški predsednik Donald Trump se bo prihodnji teden verjetno srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, je danes dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Kot je še dejal, obstaja velika verjetnost za srečanje predsednikov, saj Trump še vedno upa, da bo posredoval pri mirovnem sporazumu med Kijevom in Moskvo.

Kot je Rubio pojasnil med obiskom v Izraelu, je Trump opravil več telefonskih pogovorov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in več srečanj z Zelenskim. Naslednje srečanje ameriškega in ukrajinskega predsednika bo verjetno v New Yorku prihodnji teden, kjer se bodo svetovni voditelji zbrali na generalni skupščini Združenih narodov.

Trump je sicer Rusiji že zagrozil z več sankcijami, če ruski predsednik Vladimir Putin ne bo sklenil kompromisa. A doslej ni sprejel še nobenih sankcij, čeprav Rusija stopnjuje napade na Ukrajino.

"Še naprej bo poskušal. Če je mir mogoč, ga želi doseči. Predsednik bo morda na neki točki sklenil, da mir ni mogoče doseči. Trenutno še ni tam, a bi lahko prišel do te točke," je dejal Rubio in dodal, da je Trump unikaten v smislu, da lahko govori tako s Putinom kot Zelenskim in evropskimi voditelji.

"Še naprej bo poskušal. Če je mir mogoč, ga želi doseči. Predsednik bo morda na neki točki sklenil, da mir ni mogoče doseči. Trenutno še ni tam, a bi lahko prišel do te točke."



Marco Rubio,

ameriški državni sekretar

"Če bi se od tega odmaknil ali sankcioniral Rusijo in rekel 'konec sem', potem na svetu ne bi ostalo več nikogar, ki bi lahko posredoval v pogovorih za konec konflikta," je še dejal Rubio, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je v današnjem pogovoru za britansko televizijo Sky News pozval Trumpa k "jasnemu stališču" glede paketa sankcij proti Rusiji in varnostnih jamstev za Ukrajino. Dejal je, da mora Trump narediti "odločne korake", da bi se ga "Putin začel bati".

Po navedbah ukrajinskega predsednika je edini način za konec spopadov najprej vzpostavitev določenih varnostnih jamstev. To se lahko zgodi le, če bo Trump "pogumen". Zelenski upa, da bo britanski premier Keir Starmer med obiskom Trumpa v Veliki Britaniji ta teden ameriškemu predsedniku podrobno razložil, kako zagotoviti varno prihodnost Ukrajine.

"Verjamem, da so ZDA dovolj močne, da same sprejemajo odločitve. Verjamem, da nam lahko Trump zagotovi sisteme zračne obrambe v zadostni količini, ZDA jih imajo dovolj."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

"Verjamem, da so ZDA dovolj močne, da same sprejemajo odločitve. Verjamem, da nam lahko Trump zagotovi sisteme zračne obrambe v zadostni količini, ZDA jih imajo dovolj," je v pogovorih v predsedniški palači v Kijevu dejal Zelenski.

"Prepričan sem, da lahko ZDA uvedejo dovolj sankcij, ki bi škodovale ruskemu gospodarstvu. Poleg tega ima Trump dovolj moči, da Putina pripravi do tega, da se ga boji. Evropa je že uvedla 18 paketov sankcij proti Rusiji. Zdaj manjka le še močan paket s strani ZDA," je še dodal ukrajinski predsednik.