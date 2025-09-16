»Izrael mora odgovarjati za smrti, ki jih je povzročil«

Izrael ogroža regionalni mir in stabilnost

Visoki komisar Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Volker Türk je danes obsodil nedavni izraelski napad na pogajalce Hamasa v katarski Dohi, rekoč da je Izrael s tem ogrozil regionalni mir in stabilnost. Poudaril je, da mora Izrael odgovarjati za smrti, ki jih je povzročil.

"Izraelski napad na pogajalce v Dohi 9. septembra je bil šokantna kršitev mednarodnega prava," je Svetu ZN za človekove pravice (UNHRC) povedal Türk.

Napad je obsodil in države po svetu pozval, naj storijo enako. Po njegovih besedah namreč napadanje udeležencev v mednarodno podprtih pogajanjih spodkopava ključno vlogo Katarja kot mirovnega posrednika.

Izraelski veleposlanik pri ZN v Ženevi Daniel Meron je v odzivu komisarjeve besede označil za "še eno sramotno poglavje" zlorabe Sveta, ki da "služi kot platforma za protiizraelsko propagando" in "ignorira brutalno realnost na terenu in grozodejstva" gibanja Hamas.

Zaradi izraelskega napada so se v ponedeljek v katarski prestolnici sestali voditelji arabskih in islamskih držav ter ga soglasno obsodili. Menili so, da je čas za ostrejši odziv na kršitve Izraela, ki ob vse bolj agresivnem zasledovanju svojih ciljev ignorira mednarodno pravo.

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je na ministrskem srečanju dan mednarodno skupnost pozval h kaznovanju Izraela, pri čemer je poudaril, da je čas, da svet preneha uporabljati dvojna merila.