Nemška skrajna desnica v Beli hiši

Obisk naj bi odražal vse tesnejše vezi med AfD in administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Na obisku v ZDA se ta teden mudi namestnica vodje nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Beatrix von Storch. Skupaj s strankarskim kolegom Joachimom Paulom sta se udeležila pogovorov v Beli hiši, poroča bruseljski Politico. Obisk naj bi odražal vse tesnejše vezi med AfD in administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Von Storch in Paul sta se srečala z uradniki ameriškega sveta za nacionalno varnost, State Departmenta in urada podpredsednika JD Vancea, je za Politico povedal uradnik Bele hiše. Z Vanceom, ki je januarja po nastopu funkcije izrazil podporo AfD, naj se ne bi srečala.

Pogovori so se osredotočili na demokratično udeležbo na volitvah v Nemčiji, so povedali predstavniki AfD in Bele hiše. Joachim Paul, ki je želel kandidirati za župana Ludwigshafna, a je nemško sodišče njegovo kandidaturo zavrnilo, med drugim zaradi stališč, ki so v nasprotju z nemško ustavo, velja v AfD za primer omejevanja politične svobode v Nemčiji.

Ameriški podpredsednik Vance je februarja na varnostni konferenci v Münchnu poskrbel za razburjenje, ko je postavil pod vprašaj nemški politični "požarni zid" proti AfD - dogovor političnih sil v državi proti sodelovanju s skrajno desnico. Kasneje je Vance v Münchnu šel še korak dlje in se srečal s sopredsedujočo AfD Alice Weidel.

Predstavnik AfD je glede pogovorov v Washingtonu za Politico še dejal, da so ameriški sogovorniki izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti omejevanja svobode govora.

Von Storch in Paul naj bi v Washingtonu ostala še nekaj dni, v tem času pa bosta imela še več srečanj, med drugim na ameriškem zunanjem ministrstvu.