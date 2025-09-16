Kaj potrebuje ameriška demokracija?

IZJAVA DNEVA

"Ameriški demokrati imajo 400 dni časa, da začnejo reševati ameriško demokracijo. Če bodo jesenske vmesne volitve prinesle kongres, ki bo začel omejevati predsednika Donalda Trumpa, bo na voljo še sedemsto dni za pripravo mirnega prenosa izvršilne oblasti, ki bo edini zagotovil prihodnost te demokracije."

"Zato morajo vsi demokrati, ne glede na stranko ali ideologijo, upati, da bodo demokrati na vmesnih volitvah 3. novembra 2026 spet prevzeli nadzor nad predstavniškim domom. Ne zaradi politike demokratov, ki je zmedena, ali njihovega sedanjega vodstva, ki je kaotično, ampak preprosto zato, ker ameriška demokracija potrebuje kongres, z ustavo določeni glavni nadzorni organ predsedniške moči, ki bo ponovno začel opravljati svojo nalogo. To se ne bo zgodilo, dokler bodo oba domova nadzorovali republikanci, ki jim dominira in jih zastrašuje Trump."

(Timothy Garton Ash, zgodovinar, profesor evropskih študij na Oxfordu, o reševanju ameriške demokracije; via Delo)