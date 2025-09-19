Pismo Jerneju Vrtovcu

Spoštovani predsednik Vrtovec, vesel sem, da je Nova Slovenija za svojega predsednika izbrala cinefila. Zato vam čestitam za izvolitev in uvodne nastope, saj po vaših nedeljskih govorih na kongresu in v oddaji Politično ne more biti nobenega dvoma, da obožujete filmske črne komedije in politične satire. Bili ste naravnost filmski, in ko rečem filmski, mislim na Roberta de Nira v ameriških Pasjih dnevih s konca 90. let. Saj veste: »Kako skriti predsednikov spolni škandal? Nič lažjega. Napovejmo vojno Albaniji!« Odlično ste ga interpretirali: »Kako skriti predsednikov potencialni korupcijski škandal in sumljivo kapitalsko financiranje strankarskega inštituta? Nič lažjega. Napovejmo vojno nevladnikom in njihovemu javnemu financiranju!« A čeravno slovenska politika krvavo potrebuje cinefila, ker je že zelo dolgo obupno preveč napovedljiva, ravno iz istega razloga ne potrebuje – ne zamerite mi neposrednosti – še enega lažnivega predsednika politične stranke.

Jernej Vrtovec, novi predsednik NSi

© NSi

Spoštovani predsednik Vrtovec, vesel sem, da je Nova Slovenija za svojega predsednika izbrala cinefila. Zato vam čestitam za izvolitev in uvodne nastope, saj po vaših nedeljskih govorih na kongresu in v oddaji Politično ne more biti nobenega dvoma, da obožujete filmske črne komedije in politične satire. Bili ste naravnost filmski, in ko rečem filmski, mislim na Roberta de Nira v ameriških Pasjih dnevih s konca 90. let. Saj veste: »Kako skriti predsednikov spolni škandal? Nič lažjega. Napovejmo vojno Albaniji!« Odlično ste ga interpretirali: »Kako skriti predsednikov potencialni korupcijski škandal in sumljivo kapitalsko financiranje strankarskega inštituta? Nič lažjega. Napovejmo vojno nevladnikom in njihovemu javnemu financiranju!« A čeravno slovenska politika krvavo potrebuje cinefila, ker je že zelo dolgo obupno preveč napovedljiva, ravno iz istega razloga ne potrebuje – ne zamerite mi neposrednosti – še enega lažnivega predsednika politične stranke.

Dejstva so namreč taka: 300 milijonov evrov ni znesek, ki ga Golobova vlada na leto namenja »levičarskim organizacijam«, kot vztrajno ponavljate, temveč okvirna skupna vsota vseh sredstev, ki jih na leto slovenska ministrstva prek javnih razpisov in naročil iz državnega proračuna namenijo za programe vseh slovenskih nevladnih organizacij. Leta 2022 je bilo teh sredstev za 285 milijonov evrov, leta 2023 za 347 milijonov evrov in 2024 za 342 milijonov evrov. Od tega je šlo približno 200 milijonov evrov za izvajanje osebne asistence, 30 milijonov evrov za programe socialnega in invalidskega varstva, 20 milijonov evrov za gasilce in druge programe zaščite in reševanja, 20 milijonov evrov za različne zasebne katoliške ter druge vzgojne in izobraževalne programe, 17 milijonov evrov za šport in turizem, 13 milijonov evrov za preventivne programe v zdravstvu ter osem milijonov evrov za lokalno in nacionalno kulturo, umetnost in varstvo kulturne dediščine. Prvih devet prejemnikov je že od leta 2019 istih: Osebna asistenca Pomurja, Rdeči križ Slovenije, Zavod sv. Stanislava, Društvo distrofikov Slovenije, Sonček – zveza društev za cerebralno paralizo, Waldorfska šola Ljubljana, Zavod Brez ovir, Združenje multiple skleroze Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije. In naj vas ne skrbi, šentviški Zavod sv. Stanislava, pred uvedbo osebne asistence dolga leta prvak med nevladniškimi prejemniki javnega denarja, je še vedno zelo visoko – lani je bil na primer na 3. mestu s sedmimi prejetimi milijoni evrov z ministrstev. Enako tudi Gimnazija Želimlje oziroma Zavod sv. Frančiška Saleškega z dvema milijonoma. Oba sta pod Golobovo vlado na leto prejela več kot pod vašo vlado v letih 2020– 22. Mirovni inštitut pa – kot zanimivost – manj. Od ministrstev je namreč v zadnjih petih letih največ prejel leta 2020, ko je dobil skoraj dvakrat več kot leta 2023 in štirikrat več kot 2024. Ne vem sicer, koga vse prištevate med levičarje, ker se zdi, da ne obožujete samo ameriških filmov, temveč tudi aktualnega ameriškega predsednika, ki tja šteje vse, ki se upirajo avtokraciji, pa naj ideološko prisegajo na Johna Stuarta Milla in svobodni trg ali Vladimirja Iliča Lenina in plansko gospodarstvo. Vseeno poskusim: Mirovni inštitut, Inštitut 8. marec, PIC, Zavod Open, Danes je nov dan, Amnesty International in Legebitra so lani od ministrstev skupaj prejeli 330.964,42 evra. Kar je – mimogrede – 21-krat oziroma 6.733.075,09 evra manj od Zavoda sv. Stanislava. (Da ne bo nesporazuma: ni problem milijonsko financiranje zasebnega katoliškega šolstva, problem je pomanjkanje kakršnihkoli resnih državnih investicij v krepitev demokracije, neodvisno novinarstvo in boj zoper dezinformacije, populizem in korupcijo.)

Vsi ti podatki so slehernemu izmed nas javno dostopni na Erarju. Radovedni lahko izvejo še več, če se obrnejo na ministrstva. V skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in uveljavljeno prakso informacijskega pooblaščenca in sodišč so podatki o porabi javnega denarja absolutno javni. Vsak lahko torej dobi informacijo o usodi slehernega javnega evra, ki je bil izplačan nevladnim organizacijam. Se pravi, za kaj je bil porabljen oziroma kaj je bilo iz njega plačano. Tudi po tej plati torej popolnoma transparentno javno financiranje nevladnih organizacij nima nič skupnega s skrivnostnim in sumljivo prikrivanim zasebnim financiranjem vašega Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Zato vam prijazno in spoštljivo predlagam, da kot odlično plačan državni funkcionar, ki je lani iz državnega proračuna prejel 61.330,83 evra, se pravi točno 61.330,83 evrov več kot Inštitut 8. marec ali trikrat več kot inštitut Danes je nov dan, svoje nastope naslednjič odigrate manj predvidljivo. Iz javnega denarja vas namreč ne plačujemo – kakor tudi nikogar drugega na Šubičevi – za trosenje laži in širjenje dezinformacij. S prijaznimi pozdravi!

* mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1600 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov