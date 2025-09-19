Jože Možina zavlačuje sodni postopek, krivda se zvrača na pesnico Svetlano Makarovič

Utripanje laži

Umetnica Svetlana Makarovič na sodišču zaradi tožbe novinarja RTV SLO Jožeta Možine (skupaj z odvetnikom Davidom Slugo)

© Borut Krajnc

Januarja 2022 se je na enem izmed protivladnih protestnih shodov pesnica Svetlana Makarovič s satirično pesmijo Utrip laži odzvala na oddajo Utrip na TV Slovenija, ki jo je pripravil Jože Možina. Zaradi te pesmi je novinar nacionalke zoper pesnico vložil tožbo zaradi razžalitve, s katero zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi vred. Pred dnevi naj bi se bilo končno začelo sojenje, a je bil narok prestavljen na december.

Je res, kar beremo? Se je legendarna pesnica res ustrašila novinarja? Se boji soočiti z njim?

V časniku Domovina, ki je v lasti poslovneža Aleša Štrancarja, je na to temo izšel prispevek Makarovičeva se je ustrašila sodbe … V njem preberemo, da je sodišče obravnavo prestavilo »na pobudo odvetnika Makarovičeve, ki je ocenil, da je to zanje neprimeren čas, med drugim morda zaradi novega medijskega zakona in zaradi ’napadov’ na vladajoče, nad čimer so slednji ogorčeni«.

Čeprav je že na prvi pogled jasno, da to ni mogel biti razlog za prestavitev, saj sodišča narokov ne prestavljajo, ker bi bil za eno izmed strank »čas sojenja neprimeren«, smo vseeno poklicali odvetnika Svetlane Makarovič Davida Slugo. »Nič od tega ni res,« je dejal. »Resnica je, da so spet tik pred zdajci vložili novo vlogo, zato je sodišče narok preložilo. To, kar počne tožnik po medijih, družabnih omrežjih in drugih javnih kanalih, je zgolj poskus vplivanja na delo sodišča. Iz novega vabila izhaja točno to, da je sodišče obravnavo preložilo zaradi nove vloge, ki so jo vložili. In tega niso naredili prvič, pač pa že drugič, in to tik pred narokom,« pojasnjuje Sluga. Sodišče torej navadno narok prestavi, da ima obramba čas preučiti novo vlogo, saj tako določa tudi zakonodaja? »Tudi zato in ker se mora ne nazadnje z novo vlogo seznaniti tudi sodišče. Seveda to prestavitev zakrivi tisti, ki poda novo vlogo, in ne vsi tisti, ki jim potem pripada rok za odgovor nanjo.« Možina je na družabnem omrežju X sledilce obvestil, da je »sojenje proti S. Makarovič preklicano in (znova) preloženo. Dolgo se že to vleče …« Očitno je, da Možina in mediji, ki jim zaupa, v tem primeru manipulirajo, zavajajo, celo lažejo.

Pesem Svetlane Makarovič, s katero se je odzvala na njegov Utrip na TV Slovenija (in verjetno tudi na njegov novinarski opus) je le odziv na manipulacije, zavajanje in laži, ki jih je zaznala pri njegovem delu.