Musk bo z Grokipedijo konkuriral Wikipediji

Kontroverzni milijarder Wikipedijo že dlje časa obtožuje politične pristranskosti

Ameriški milijarder Elon Musk prek svojega zagonskega podjetja s področja umetne inteligence xAI razvija konkurenčno spletno enciklopedijo Wikipediji, ki se bo imenovala Grokipedija. Nova storitev bo v primerjavi z uveljavljeno Wikipedijo, ki jo ustvarjajo in urejajo prostovoljci, prinesla pomembne izboljšave, je sporočil v torek.

Musk, med drugim tudi lastnik družbenega omrežja X, Wikipedijo že dlje časa obtožuje politične pristranskosti. Prepričan je, da odraža stališča politične levice, medtem ko se sam pridružuje stališčem politične desnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Muskov zaveznik David Sacks, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump v svoji administraciji imenoval za svetovalca za umetno inteligenco, je tik pred napovedjo Grokipedije kritiziral uporabo vsebin Wikipedije na področju umetne inteligence.

Ime Grokipedia izhaja iz imena klepetalnega robota podjetja xAI Grok, ki ga je Musk opisal kot "maksimalno zavezanega k iskanju resnice".

Je pa Grok v zadnjih mesecih sprožil polemike zaradi antisemitskih izjav, ki jih Muskovo podjetje xAI pripisuje napačnemu programiranju.

