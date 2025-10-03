Golob razloži božičnico

Rosvita Pesek nas v zadnjih letih spravlja prav v zagato. Ko smo v torek zvečer izvedeli, da bosta premiera Roberta Goloba v večernih pogovornih šovih gostila Rosvita Pesek in Uroš Slak, smo si mislili, ja, vedno dobi trdobučne sogovornike, ima pa smolo! Ampak bo treba biti kar pravičen: morda je Rosvita Pesek trda sogovornica, a tokrat se je spet izkazala kot natančna, pripravljena, pravična in dobrohotna – da ne govorimo, da smo v njeni oddaji razumeli, kaj nam poskuša premier razložiti, pri Slaku pa zaradi njegovega nasilnega sloga veliko manj.

Robert Golob in Rosvita Pesek v Odmevih

© TV Slovenija

Rosvita Pesek nas v zadnjih letih spravlja prav v zagato. Ko smo v torek zvečer izvedeli, da bosta premiera Roberta Goloba v večernih pogovornih šovih gostila Rosvita Pesek in Uroš Slak, smo si mislili, ja, vedno dobi trdobučne sogovornike, ima pa smolo! Ampak bo treba biti kar pravičen: morda je Rosvita Pesek trda sogovornica, a tokrat se je spet izkazala kot natančna, pripravljena, pravična in dobrohotna – da ne govorimo, da smo v njeni oddaji razumeli, kaj nam poskuša premier razložiti, pri Slaku pa zaradi njegovega nasilnega sloga veliko manj.

Še več: kdor je gledal zgolj Slaka, je šel spat z grenkim priokusom, ker je bilo njegovo vedenje neznosno, kdor je gledal Rosvito Pesek, pa je razumel, kaj počne vlada, kako se stvari financirajo, kaj je namen vlade. Ampak saj to je bil tudi Slakov namen: znervirati premiera, ga pokazati kot nesposobnega, njegove ideje kot škodljive. Slak ima pač agendo in ta ni politična, ampak ekonomska. Njegov svet je omizje teh hvalisavih samoljubnih kvazi podjetnikov, teh, ki bingljajo na davčnih izogibanjih, malverzacijah in prodajajo zgodbo, kako težko jim je v Sloveniji. Rosvita Pesek pa je bila zgolj in samo temeljita novinarka – torej točno to, kar pričakujemo od nje, hkrati pa največ, kar si od novinarstva lahko želimo.

Presenečenje? Niti ne. Rosvita Pesek je boljša od večine voditeljev – ker se pripravi in dejansko ve, o čem govori. Ko govori o primanjkljaju – ve, o čem govori. Ko govori o božičnici – ve, o čem govori. Ko govori o dolgotrajni oskrbi – ve, o čem govori. In tudi ve, kdaj ima premier (oziroma sogovornik) prav in kdaj ne, ter mu to tudi prizna. Slak pa ne. Slak zgolj ponavlja slogane svojih badijev, pri čemer je padel tako globoko, da mu mora premier citirati izjave Mitje Gorenščka, ki jih je ta izrekel prav v njegovi oddaji – in ga tako pred vsemi nami gledalci upravičeno postavljati na laž. Komu mar dejstva, če pa se ne ujemajo z agendo! Seveda potem izpade sitnoba premier, ki mora ves čas popravljati voditelja z dejanskimi podatki. Neugodno za premiera – res neugodno pa tudi za vse gledalke in gledalce, ki so malo bolj podučeni, ker se jim zdi vse skupaj neumno. A morda ti niso ciljna skupina Uroša Slaka, očitno bi namreč rad h gledanju privabil predvsem tiste, ki dneve izgubljajo z gledanjem Nove24.

Najhujši pa je bil kljub vsemu povzetek intervjuja, objavljen na omrežjih 24ur po objavi: »Golob o božičnici: Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja.« Koga ne bi to zjezilo? A Golob ni rekel tega, ampak da bi se podjetje (ker imeti izgubo danes še ne pomeni, da je podjetje v težavah, temveč da morda lastniki načrtno z notranjimi cenami prikazujejo izgubo) lahko izplačilu božičnice odpovedalo le, če bi bila to odločitev zaposlenih, ne pa vodstva – ker zaposleni vedo, v kakšnem stanju je dejansko podjetje.