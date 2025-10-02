Cerkvena moč / Katoliška cerkev ima 1,4 milijarde članov, 400.000 duhovnikov, 200.000 cerkva

Papež Leon XIV. je pozval ljudi, naj se ne predajo globalni krizi podnebnih sprememb, temveč igrajo aktivno vlogo pri njihovi ustavitvi

Papež Leon XIV. je v sredo pozval ljudi, naj se ne predajo globalni krizi podnebnih sprememb, temveč igrajo aktivno vlogo pri njihovi ustavitvi. Na konferenci ob 10. obletnici enciklike Laudato Si papeža Frančiška, ki je posvečena okoljskim temam, je filmski zvezdnik Arnold Schwarzenegger označil Leona XIV. za akcijskega junaka na tem področju.

"Ni prostora za brezbrižnost ali vdanost v usodo," je ob začetku tridnevnega dogodka v Castel Gandolfu blizu Rima dejal papež. Nagovoril je zbrane škofe, okoljske strokovnjake, predstavnike civilne družbe in voditelje staroselskih skupnosti, ki so se zbrali na konferenci ob deseti obletnici prelomne enciklike njegovega predhodnika Frančiška, naslovljene Laudato si, v kateri je med drugim pozval k nujnemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb.

Glede na napovedi gibanja, ki je zraslo iz papeževe enciklike in tudi organizira konferenco, bodo udeleženci v spomin na Frančiška sprejeli novo zavezo, da bi tako izpolnili vizijo njegovega poziva k ukrepanju. Zavezo bodo nato predložili na novembrski podnebni konferenci ZN v Braziliji (COP30).

V ZDA rojeni papež, ki je bil po Frančiškovi smrti izvoljen maja, je v sredo dejal, da je čas, da vsi pritisnejo na vlade glede ukrepanja. "Državljani morajo prevzeti aktivno vlogo," je dejal.

Posvaril pa je, da bo z uporabo dejstev in številk težko spremeniti navade ljudi, ter zbrane pozval, naj raje nagovarjajo srca ljudi, saj da se tam sprejemajo odločitve. "Moramo se premakniti od zbiranja podatkov do skrbi, od okoljske razprave do ekološke spreobrnitve, ki spreminja tako osebne kot skupnostne življenjske stile," je dejal.

Preden je postal papež, je Robert Francis Prevost približno 20 let preživel v Peruju, kjer je pomagal ranljivim skupnostim, ki so jih prizadele posledice podnebnih sprememb, vključno z uničujočimi poplavami.

Kot je dejal v sredo, upa, da bo bližajoči vrh ZN novembra v Braziliji prisluhnil "joku Zemlje in joku revnih, družin, staroselcev, neprostovoljnih migrantov in vernikov po vsem svetu".

Konference se udeležuje tudi nekdanji igralec, politik in bodibilder Arnold Schwarzenegger, ki se že dlje časa zavzema za reševanje okoljskih vprašanj. Papeža je pri tem v zvezi s prizadevanji Vatikana za lastno ogljično nevtralnost označil za akcijskega junaka.

Zelo pomembno se mu zdi, da bi katoliška cerkev vstopila v boj za okolje. "Katoliška cerkev ima 1,4 milijarde članov, 400.000 duhovnikov, 600.000 redovnic, 200.000 cerkva. Pomislite na to. Takšna moč, vključena v naše okoljsko gibanje za končanje onesnaževanja," je še dejal nekdanji guverner Kalifornije.