10. 10. 2025 | Mladina 41 | Dva leva
Lovilec dronov
Novi amulet zahodnega zavezništva
© Franco Juri
»Od petka, 10. oktobra, od 7. ure do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure bo zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto od centra proti Bežigradu. Zaprta bosta tudi pločnik in kolesarska steza. Obvoz za mestne avtobuse bo potekal po progi Vilharjeva cesta–Železna cesta–Linhartova cesta.«
— Zaradi zasedanja parlamentarne skupščine zveze Nato, ki bo potekalo na Gospodarskem razstavišču, bo okupiran del Ljubljane (Dnevnik, 7. 10. 2025)
»Evropa se mora odločno in enotno odzvati na vdore ruskih dronov na naše meje, zato bomo predlagali takojšnje ukrepanje za vzpostavitev dronskega zidu.«
— Ursula von der Leyen je v skupni izjavi z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem pred zasedanjem kolegija evropskih komisarjev, posvečenim varnostnim vprašanjem, poudarila pomen krepitve obrambe vzhodnega krila EU skupaj z Ukrajino in v tesnem sodelovanju z Natom (STA, 30. 9. 2025)
Militaristični megalomani in špekulanti so stoletja sanjali o zidovih, pregradah, ki naj bi ločili in ščitili »naš svet« pred zavojevalci in prekupčevalci. Najbolj znan je tako imenovani Veliki zid na Kitajskem, ki upravičuje svoje ime, saj je v stoletjih (prvi zametki zidu so se pojavili že pred našim štetjem) nastalo okrog 21 tisoč kilometrov kamnite utrdbe, ki bi naj varovala vsakokratno cesarstvo pred barbari. No, dejansko pa je imel tudi trgovsko-carinsko funkcijo. Pravega učinka, ne obrambnega in ne trgovsko-carinskega, pa nikoli ni dosegel. Tudi v novem veku podobnih sanj nikoli niso opustili. Tako so se med različnimi sovražnimi svetovi vzpostavljale obrambne linije. Zlasti po prvi svetovni vojni. Fašistična Italija je gradila (in nikoli v celoti dokončala) tako imenovani Alpski zid, fortifikacijsko linijo od ligurskega morja do Istre. Kraljevina Jugoslavija je na Rapalski meji Italijanom odgovorila z obrambno linijo, poimenovano po generalu Leonu Rupniku.
Grki so si obetali zaščito meje z Bolgarijo z Metaksasovo linijo; Finci so v strahu pred Sovjetsko zvezo zgradili Mannerheimovo linijo; Švicarji so se obdali z N ac ion alno p r egr ado ( Réduit National). Nacistična Nemčija je od meje z Nizozemsko do meje s Švico zgradila 630 kilometrov dolgo Siegfridovo linijo, ki je bila v bistvu odgovor na veliko bolj kompleksno in v propagandnih sporočilih neprebojno francosko Maginotovo linijo. Skupna značilnost teh linij je bila, da se sploh nikoli niso uporabljale za to, čemur so bile namenjene, ali pa so v svoji obrambni funkciji popolnoma spodletele. Predvsem pa so bile strašansko drage.
Sto let po teh neuspešnih poskusih zapiranja kopenskih meja držav in zavezništev z obrambnimi zidovi in linijami se je nekdo spomnil, da bi nebo nad zavezništvom zaprli z nekakšnimi dronskimi zidovi. Zapreti zračni prostor nad Evropo pred droni? Tisti, ki pride na takšno idejo je ali skrajno pokvarjen mešetar ali popolnoma nor.
Morda pa se bodo pokvarjenci ali norci iz zavezništva na čelu z vodilnim vojnim hujskačem Ruttejem, ki je svoj čas nasprotnike militarizacije pošiljal na Novo Zelandijo in se ostudno udinjal Trumpu, lahko že konec tedna v Ljubljani prepričali, da je zaščita neba pred droni iluzija. Namreč, na Gospodarskem razstavišču bo med 10. in 13. oktobrom potekalo zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato. Največjo in domnevno najmočnejšo vojaško zvezo, ki vodi sveto vojno proti vzhodnemu samodržcu in (vsaj pasivno) podpira genocid v Gazi, bodo skrbno čuvali lokalni policaji, redarji, varnostniki, da jim ne bi kdo kaj naredil. Kajti vojaška zveza je tako prestrašena in nebogljena, da bi jo ogrožali že naključni pešci na pločniku ali kolesarji na kolesarski stezi, ki pelje mimo razstavišča, zato bosta zaprta. A bilo bi nadvse zabavno, če bi kakšni navihani mulci z droni, ki jih kupiš na Alibabi za nekaj deset evrov, malo krožili nad prizoriščem in pokazali, kako ranljivo in neubranljivo je (hvala bogu) nebo nad njimi. Še zlasti, ker na Gospodarskem razstavišču, ki ga bodo zasedli, ni zaklonišč. Še najvarnejši kraj je kletna restavracija v paviljonu Jurček.
Vsekakor bodo predstavniki Nata s svojo navzočnostjo onečastili in onesnažili mesto. Ker ne gre računati, da bi kdo iz uradnih oblastnih in političnih struktur mesta in države razglasil, da je vojni hujskač in manipulant Mark Rutte persona non grata v Ljubljani, ki se ponaša z imenom mesto heroj, morda lahko upamo, da bodo to dovolj vidno in glasno izrekli protestniki. Ruttejev obisk je vsekakor sramota za mesto in državo. Naj gre raje na Novo Zelandijo!
Ne vemo še, kako bodo Ursula von der Leyen, Rutte in vsi vojni hujskači in mešetarji zgradili obrambni zid pred roji domnevnih dronov na evropskem nebu. Morda z lovilci dronov, tako imenovanimi dronecatcherji? Pač, z aluzijo na dreamcatcherje, lovilce sanj, ki so jih svoj čas umetelno pletli Indijanci, da bi jih kot amuleti varovali pred demoni.
Dronecatcherji torej. Pa bodo delovali? Bodo, če so droni nad Evropo – shakespearsko rečeno – iz takšne snovi kot sanje; ali kot histerija ali kot iluzija. Za zdaj kaže, da so res.
