Lovilec dronov

Novi amulet zahodnega zavezništva

© Franco Juri

»Od petka, 10. oktobra, od 7. ure do ponedeljka, 13. oktobra, do 19. ure bo zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto od centra proti Bežigradu. Zaprta bosta tudi pločnik in kolesarska steza. Obvoz za mestne avtobuse bo potekal po progi Vilharjeva cesta–Železna cesta–Linhartova cesta.«

— Zaradi zasedanja parlamentarne skupščine zveze Nato, ki bo potekalo na Gospodarskem razstavišču, bo okupiran del Ljubljane (Dnevnik, 7. 10. 2025)

»Evropa se mora odločno in enotno odzvati na vdore ruskih dronov na naše meje, zato bomo predlagali takojšnje ukrepanje za vzpostavitev dronskega zidu.«

— Ursula von der Leyen je v skupni izjavi z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem pred zasedanjem kolegija evropskih komisarjev, posvečenim varnostnim vprašanjem, poudarila pomen krepitve obrambe vzhodnega krila EU skupaj z Ukrajino in v tesnem sodelovanju z Natom (STA, 30. 9. 2025)

Militaristični megalomani in špekulanti so stoletja sanjali o zidovih, pregradah, ki naj bi ločili in ščitili »naš svet« pred zavojevalci in prekupčevalci. Najbolj znan je tako imenovani Veliki zid na Kitajskem, ki upravičuje svoje ime, saj je v stoletjih (prvi zametki zidu so se pojavili že pred našim štetjem) nastalo okrog 21 tisoč kilometrov kamnite utrdbe, ki bi naj varovala vsakokratno cesarstvo pred barbari. No, dejansko pa je imel tudi trgovsko-carinsko funkcijo. Pravega učinka, ne obrambnega in ne trgovsko-carinskega, pa nikoli ni dosegel. Tudi v novem veku podobnih sanj nikoli niso opustili. Tako so se med različnimi sovražnimi svetovi vzpostavljale obrambne linije. Zlasti po prvi svetovni vojni. Fašistična Italija je gradila (in nikoli v celoti dokončala) tako imenovani Alpski zid, fortifikacijsko linijo od ligurskega morja do Istre. Kraljevina Jugoslavija je na Rapalski meji Italijanom odgovorila z obrambno linijo, poimenovano po generalu Leonu Rupniku.

