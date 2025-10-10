Hujskač Janša

Prvak SDS Janez Janša spet stavi na ščuvanje proti drugim

Janez Janša, predsednik SDS

© Luka Dakskobler

V ponedeljek je v državnem zboru na zahtevo poslank in poslancev SDS potekala izredna seja o reševanju stanovanjske problematike, rdeča nit pa je bila kritika stanovanjske politike zdajšnje koalicije z vlaganjem v javna najemna stanovanja.

Taka drža SDS je hinavska, eden od ukrepov »za blaginjo Slovenije«, zapisanih v koalicijski pogodbi zadnje Janševe vlade 2020–2022, je bil (pod 18. točko): »Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah, vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev.«

Ravno to zdaj dela – ali pa vsaj poskuša delati – vladajoča koalicija.

Začetni del Janševega ksenofobnega in zavajajočega tvita (imen in priimkov nismo objavili, Janša jih je)

A pozabljanje lastne preteklosti – kratkoročne, kot je lastna stanovanjska politika, in dolgoročne, kot je članstvo v Zvezi komunistov – ni najhujša lastnost skrajno desnih, nacionalistično-populističnih strank in njihovih dosmrtnih voditeljev. Janez Janša, predsednik SDS, se je v govoru v državnem zboru v ponedeljek obregnil ob ljudi, priimke ljudi, ki dobivajo javna najemniška stanovanja: »Ko smo gledali zadnjo listo dobitnikov najemniških stanovanj, recimo v Ljubljani, si moral z lupo iskati na tisti listi slovenski priimek. Pa zdaj jaz ne govorim o narodnosti, govorim o tem, da imajo večinoma tukaj potem prednost tisti, ki so v državo šele prišli pred nekaj leti, ki niso nič prispevali k blaginji.«

Na omrežju X je nadaljeval in objavil sliko preglednice z imeni in priimki 35 ljudi, prvouvrščenih s prednostne liste A1 na razpisu v Ljubljani. »In kakšne možnosti za dodelitev stanovanja ima Tone Koren iz Bele krajine, ki davke plačuje že 20 let?« je dodal. Na ta ksenofobni zapis je do srede dopoldne na omrežju X dobil 650 srčkov podpore, kaže pa na nadaljevanje njegove politike razdvajanja, sovraštva in ščuvanja.

Direktor TGH Stjepan Jarnević, nekdanji minister Andrej Vizjak, direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec in župan Črnomlja Andrej Kavšek ob odprtju javnih najemnih stanovanj v Črnomlju leta 2021. Zdaj SDS najemna stanovanja motijo.

© Jure Kos, gov.si

Seznam, ki ga je objavil, sicer ni z zadnjega razpisa ljubljanskega stanovanjskega sklada za dodelitev neprofitnih stanovanj, ampak gre za upravičence z razpisa, objavljenega septembra 2021. Na podlagi tega razpisa je sklad tistim iz najranljivejših skupin dodelil 289 neprofitnih stanovanj, in sicer 226 družinam (lista A1), 43 samskim osebam, 12 osebam, trajno vezanim na invalidski voziček, in osmim z okvaro čuta, to je gluhim oziroma slepim. Za uvrstitev na prednostno listo A1, ki jo razgalja Janša, je predpisanih več meril za točkovanje, največ točk, po 100, prinese status mlade družine ali status žrtve nasilja v družini, več točk prinašata višja izobrazba in stalnost bivanja v občini.

Osvetlimo še eno Janševo »resnico« iz zapisa na omrežju X, namreč težavo imaginarnega davkoplačevalca »Toneta Korena iz Bele krajine«, ki naj ne bi mogel do javnega stanovanja, ker se ta domnevno gradijo le v Ljubljani za tujce. Janšo lahko spomnimo na njegov uspeh: na strani slovenske vlade je objavljena novica s fotografijo iz 27. avgusta 2021, na kateri njegov okoljski minister Andrej Vizjak z direktorjem republiškega stanovanjskega sklada Črtomirjem Remcem in županom Črnomlja Andrejem Kavškom v Črnomlju odpira blok s 30 javnimi najemnimi stanovanji. »Novi objekt je korak k temu, da bodo mladi ostali v Beli krajini,« je takrat dejal Vizjak.