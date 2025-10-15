RTV / »Samo prekinitev ognja ne more biti razlog, da je Izrael znova na Evroviziji« Avstrija je pozvala države, naj zaradi udeležbe Izraela ne bojkotirajo prireditve

Natalija Gorščak, predsednica uprave RTV Slovenija

"Bolj smiselno bi bilo, da bi EBU letos Izrael izločil in se izognil političnim težavam, ki bi sledile," o potezi, da se je novembrsko glasovanje o (ne)sodelovanju Izraela na Evroviziji odpovedalo, meni Natalija Gorščak, predsednica uprave RTV Slovenija.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je odpovedala izredno glasovanje o udeležbi Izraela na Evroviziji, na katerem bi bila odločitev sprejeta na podlagi večinskega glasovanja – državi bi bil prihodnje leto dovoljen nastop na Dunaju, če bi za to glasovala večina sodelujočih. Razlog za odločitev EBU-ja naj bi bil v "razvoju dogodkov na Bližnjem vzhodu" – podpisu mirovnega načrta za Gazo in premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

"Samo prekinitev ognja ne more biti razlog za to, da se takoj strinjamo, da je Izrael znova na Evroviziji," je za TV Slovenija povedala Natalija Gorščak, predsednica uprave RTV Slovenija.

Avstrijska nacionalna radiotelevizija ORF, ki bo gostila tekmovanje leta 2026, je izjavila, da pozdravlja odločitev EBU-ja. Pred kratkim je avstrijski kancler Christian Stocker sicer naznanil, da Avstrija pač ne bo gostila tekmovanja, če na njem ne bo Izraela.

Država gostiteljica je znova pozvala države, naj zaradi udeležbe Izraela ne bojkotirajo prireditve, ki bo prihodnje leto na Dunaju. Do zdaj so se o bojkotu poleg Slovenije izrekle še Irska, Nizozemska, Islandija in članica "velikih pet" – Španija. Njihovo stališče je podprla tudi belgijska radiotelevizija.