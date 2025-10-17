Vladimir Prebilič je vlogo generalnega sekretarja v svoji novi stranki Prerod zaupal Branetu Goluboviću, ki je svojo politično pot začel v LDS, nato bil poslanec Pozitivne Slovenije in kasneje vodja poslanske skupine bivše stranke Marjana Šarca (LMŠ). Program stranke je oblikoval obramboslovec in bivši evropski poslanec Klemen Grošelj. V evropski parlament se je prebil leta 2019, ko je kandidiral na listi LMŠ, po pridružitvi te stranke Gibanju Svoboda pa stranko zapustil zaradi spora pri sestavljanju liste kandidatov za lanske evropske volitve. Pri nastanku programa je sodelovalo tudi več drugih znanih imen. Denimo Janez Poklukar, nekdanji direktor UKC Ljubljana in zdravstveni minister v zadnji Janševi vladi, Andrej Bertoncelj, finančni minister v

V prvi vrsti (od leve proti desni): Janez Poklukar, zdravstveni minister v zadnji Janševi vladi, Andrej Bertoncelj, finančni minister v vladi Marjana Šarca, Mitja Bervar, bivši predsednik državnega sveta, in Mitja Sevšek, nekoč agencija Pristop, pozneje pa politični operativec več politikov od desne do leve © Borut Krajnc

Luka Volk

MLADINA, št. 42, 17. 10. 2025

© Borut Krajnc

Vladimir Prebilič je vlogo generalnega sekretarja v svoji novi stranki Prerod zaupal Branetu Goluboviću, ki je svojo politično pot začel v LDS, nato bil poslanec Pozitivne Slovenije in kasneje vodja poslanske skupine bivše stranke Marjana Šarca (LMŠ). Program stranke je oblikoval obramboslovec in bivši evropski poslanec Klemen Grošelj. V evropski parlament se je prebil leta 2019, ko je kandidiral na listi LMŠ, po pridružitvi te stranke Gibanju Svoboda pa stranko zapustil zaradi spora pri sestavljanju liste kandidatov za lanske evropske volitve. Pri nastanku programa je sodelovalo tudi več drugih znanih imen. Denimo Janez Poklukar, nekdanji direktor UKC Ljubljana in zdravstveni minister v zadnji Janševi vladi, Andrej Bertoncelj, finančni minister v

Šarčevi vladi, ki je odstopil zaradi nestrinjanja s predlogom ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – takoj za njim pa je odstopil tudi Šarec. V njegovi ekipi je tudi Jernej Pikalo, dvakratni šolski minister iz SD, ki je sodeloval pri ustanavljanju društva Platforma sodelovanja Anžeta Logarja, predhodnice Demokratov.

Med svetovalci je še Matija Sevšek, ki je po karieri na Pristopu sodeloval s paleto politikov, z Lojzetom Peterletom, Katarino Kresal, Zoranom Jankovićem, Alenko Bratušek in Karlom Erjavcem. Prebiliču so pomagali tudi Vojmir Urlep, bivši predsednik uprave Leka in Šarčev finančni svetovalec, nekdanji premier Anton Rop ter oglaševalec Igor Arih. Med podporniki stranke so še Dušan Vučko, nekdanji poslanec LDS in bivši direktor državne volilne komisije, Anja Kopač, dvakratna ministrica za delo iz vrst SD, Nina Pirnat, nekdanja direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in Lidija Divjak Mirnik, nekdanja poslanka LMŠ. Naklonjenost novi stranki pa je prek posnetkov na kongresu med drugim izkazal tudi bivši premier Miro Cerar.

Politolog Marinko Banjac z ljubljanske Fakultete za družbene vede ta nabor vidi kot plod očitnega »strateškega premisleka, da je nujno sodelovanje z ljudmi, ki imajo nekaj znanja iz politične obrti. Nekateri kot ’frontmeni’, drugi kot operativci. Oboje je za novonastajajočo stranko pomembno.« Še pomembnejše kot končni izbor podpornikov je sicer, kako je do njega prišlo. »Med celotnim postopkom oblikovanja strank se vedno znova izkaže, da mobilizacija ni enostavna, ker je pri nas bazen potencialnih ljudi, ki bi se politično angažirali, zelo ozek. Sploh, ko je politično ozračje takšno, da bolj odmeven uspeh ni zagotovljen oziroma se ne nakazuje.«

Podobno je pri nabiranju ekipe ugotavljal Prebilič. Vendar se očitkov, da naj bi stranko na noge postavili večinoma bivši kadri LMŠ, otepa. »Tudi meni govorijo, da bi moral imeti več novih imen, saj da so stara vsa zanič,« pravi. »A zakaj? Če je bil kdo delaven in se ni zapletal v škandale, na neki točki pa ugotovil, da z nekom noče več sodelovati, ker z njim ne deli več skupnih stališč – to razumem kvečjemu kot pokončnost. Zakaj takšnega človeka ne bi smeli več angažirati? Sicer nas bo v Sloveniji zmanjkalo.«

