Teden / Nedopustne grožnje Pravnomočna obsodilna sodba zaradi grožnje novinarju Eriku Valenčiču Peter Petrovčič

MLADINA, št. 42, 17. 10. 2025

Obsojeni Žiga Bauer (levo) in Žan Žalec, asistent Branka Grimsa v evropskem parlamentu

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo zagovornikov Žige Bauerja, ki je bil zaradi grožnje novinarju Eriku Valenčiču obsojen na pogojno kazen štiri mesece zapora s preizkusno dobo enega leta. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Za kaj gre? V Mladini je bil 23. julija 2021 objavljen Valenčičev članek Koalicija sovraštva 2, mesec kasneje, 25. avgusta, pa je novinar na povabilo parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami (KNOVS) pričal o dejavnostih in delovanju slovenskih skrajno desnih oziroma neonacističnih skupin. Po pričanju je pred parlamentom spregovoril za medije in med drugim omenil prijateljsko povezavo med Bauerjem in Žanom Mahničem, ki je bil Bauerjeva poročna priča. Isti dan proti večeru je Bauer poklical Valenčiča, ga zmerjal, mu grozil s tožbo in mu nazadnje še zagrozil s smrtjo z besedami »fental te bom z lastnimi rokami«. Valenčič je zoper njega sprožil kazenski pregon. Odločitev sodišča, da je Bauer kriv, »da je drugemu zato, da bi ga ustrahoval, resno zagrozil, da bo napadel njegovo življenje«, je zdaj, dobra štiri leta kasneje, pravnomočna.

Valenčič, ki je te dni v Kairu, je z razsodbo zadovoljen in dodaja, da se mu je že sama dolžina obeh sodnih postopkov, najprej na prvostopenjskem sodišču in nato še na višjem, »po svoje zdela ustrezna kazen za Bauerja; 92 sekund telefonskega klica, v katerem me je grobo žalil, preklinjal moje bližnje in mi na koncu še zagrozil, da me bo fental z lastnimi rokami, sem mu razvlekel v leta zapletenih sodnih procesov. Pravnomočnost sodbe pa je, širše gledano, neizpodbitno sporočilo, da družba tovrstnih in podobnih groženj novinarkam in novinarjem ne bo dopuščala. V tem pogledu še enkrat izražam zadovoljstvo z razsodbo višjega sodišča, razumem jo kot zmago za vse svoje sodelavke in sodelavce v medijih.«

Bauerja je zastopala odvetniška pisarna Stušek iz Celja. Ta je znana po tem, da skrbi za nekaj pomembnejših predstavnikov SDS, za pripadnike ožjega vodstva pa skrbi Franci Matoz. Janez Stušek je sicer član strokovnega sveta SDS.