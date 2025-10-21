Trump porušil del vzhodnega krila Bele hiše Predsednik ZDA bo tam zgradil novo plesno dvorano STA

21. 10. 2025

Gradbeni delavci so v ponedeljek porušili del vzhodnega krila Bele hiše, kjer bodo zgradili novo plesno dvorano, projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je začetek gradnje naznanil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

V ponedeljek so po poročanju britanskega BBC porušili del pokritega vhoda in oken v vzhodnem krilu, ki bo po besedah Trumpa popolnoma prenovljeno.

Trump je v objavi na Truth Social zapisal, da si ameriški predsedniki že več kot 150 let želijo imeti v Beli hiši dvorano, v kateri bi lahko gostili velike zabave, državne obiske in drugo.

"V čast mi je, da sem prvi predsednik, ki je končno začel izvajati ta nujno potreben projekt," je zapisal in znova izpostavil, da nova dvorana davkoplačevalcev ne bo stala niti centa. "Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene," je poudaril.

"V čast mi je, da sem prvi predsednik, ki je končno začel izvajati ta nujno potreben projekt. Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene."

Predsednik je pred časom dejal, da bo 250 milijonov dolarjev vredna dvorana blizu obstoječe zgradbe, a je ne bo motila. "V celoti bo spoštovala obstoječo stavbo, katere največji oboževalec sem," je julija dejal Trump.

Plesno dvorano naj bi končali pred koncem Trumpovega drugega mandata, ki se izteče leta 2029. To bo po navedbah ameriških medijev največja prenova Bele hiše od predsednika Harryja Trumana, ko so poslopje med letoma 1948 in 1952 popolnoma prenovili.

Plesna dvorana bo služila za velike sprejeme, ki jih morajo sedaj zaradi pomanjkanja velikega pokritega prostora gostiti pod šotorom na južni trati Bele hiše. Po podatkih vlade naj bi dvorana ponujala prostor za 650 ljudi in merila skoraj 8400 kvadratnih metrov.

Na skicah dvorane, ki so jih javnosti predstavili poleti, je videti zlate lestence nad dvorano v svetlih barvah.

Trump je že doslej povsem spremenil notranje prostore Bele hiše in jim dal svoj pečat z zanj značilno zlato barvo. Prenoviti namerava še stranišče v Lincolnovi spalnici, ki ni po njegovem okusu.

Kritiki mu očitajo, da bo Belo hišo spremenil v Mar-a-Lago. Njegovo zasebno posestvo na Floridi slovi po razkošju in številnih zlatih elementih.

LtFfmM1dK-E

rgm_o-pdKr8

KlJH3Y9eUYI