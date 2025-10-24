Teden / Zverova afera Iskanje političnega vpliva na ustavno sodišče, kjer ga ni bilo Peter Petrovčič

MLADINA, št. 43, 24. 10. 2025

Nekdanja podpredsednica evropske komisije Vera Jourova in prav tako nekdanji predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto

© Vera Jourova, X

Evropski poslanec SDS Milan Zver se že več kot dve leti trudi, da bi dokazal vpletanje nekdanje podpredsednice evropske komisije Vere Jourove v odprto zadevo pred slovenskim ustavnim sodiščem (zakon o RTV). Zdaj mu je na podlagi pravice do dostopa do informacij javnega značaja uspelo priti do njenega opomnika za srečanje s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, v katerem naj bi bil kot ena izmed možnih tem pogovora naveden omenjeni zakon, katerega namen je bil preprečiti, da bi ta javni medij dokončno prevzela stranka SDS, in ki je še vedno v presoji pred ustavnim sodiščem. Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev sodišča o tem zakonu, takojšen odstop sodnika Accetta ter dokončni umik Jourove z opravljanja javnih funkcij. Kaj pa se je zares dogajalo?

Po informacijah blizu ustavnega sodišča je ustavni sodnik Matej Accetto precej občutljiv na očitke in kritike dela ustavnega sodišča ter delo opravlja na način, da mu niti na misel ne bi prišlo, da bi se o odprti zadevi pogovarjal s komerkoli, glede tega naj bi bil zadržan celo v odnosu do lastne družine. Vse, kar bi mu lahko v tej povezavi očitali – in to mu očita tudi Zver –, je, da ni zavrnil srečanja s tedanjo komisarko za vrednote in preglednost ter podpredsednico evropske komisije. A do takšnih zavrnitev pride zelo redko in bi moral imeti predsednik ustavnega sodišča za kaj takšnega objektivno podlago. Na primer, če bi vnaprej vedel, da ima komisarka kot mogočo temo pogovora zabeležen zakon o RTV. Ker tega ni vedel, o tem pa tudi niso govorili na srečanju, ni imel razloga, da bi zavrnil visoki obisk.

Evropska komisija je v odzivu zapisala, da do pogovorov o omenjenem zakonu in s tem o odprti zadevi ni prišlo in je zato zanjo zadeva ad acta. Enako je ponovil Accetto in dodal, »da je pred srečanjem komisarka oziroma komisija o možnosti takega pogovora o odprti zadevi, kot kaže opomnik, vendarle razmišljala, pa kljub temu, da je to namero kasneje opustila, tudi sam to ocenjujem za graje vredno.«

Accetto bo sicer ustavno sodišče v kratkem zapustil, saj se mu marca prihodnje leto izteče devetletni mandat. Ni pa bil tokrat prvič deležen očitkov o »političnosti«. Pred šestimi leti mu je kolega sodnik Klemen Jaklič očital, da je sodeloval pri pisanju programa Stranke Mira Cerarja, kar je vsaj ironično, saj je v dosedanji zgodovini ustavnega sodišča prav Jaklič verjetno najbolj strankarsko opredeljeni ustavni sodnik. Pripaden je isti stranki kot Milan Zver.

Ima pa Zver v nečem vseeno prav. Morda bi bil čas, da ustavno sodišče vsebinsko odloči o ustavnosti zakona o RTV Slovenija. Če je doslej veljalo, da se ustavni sodniki ne morejo zediniti o stališču, ki bi ga podprla večina (vsaj pet sodnikov), potem bi po 20. novembru – ko bosta Špelco Mežnar in Marka Šorlija nadomestila Primož Gorkič in Nina Betetto – morali poskusiti znova.