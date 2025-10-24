Teden / Zala Tomašič snema videe, ki so videti kot oglasi Super avto Matic Gorenc

MLADINA, št. 43, 24. 10. 2025

Pred malo manj kot mesecem je evropska poslanka Zala Tomašič iz SDS na Brdu pri Kranju gostila Slovenski avtomobilski vrh na temo Elektrifikacija – priložnost ali grožnja za SLO avtomobilsko industrijo?.

Na začetku je poleg nje zbrane nagovoril predsednik SDS Janez Janša, nato pa sta potekali okrogli mizi, na katerih so sodelovali predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije. Glavno sporočilo avtomobilskega vrha ni bilo presenetljivo – nasprotovanje prepovedi proizvodnje vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem leta 2035. »Prekomerna birokracija in nerealni roki za ukinitev vozil z notranjim zgorevanjem povzročajo več škode kot koristi – predvsem evropski industriji,« je na prireditvi dejal Janša.

Prireditev bi se končala, kot se je začela, če ne bi Zala Tomašič storila še nečesa – na profilu na Instagramu je objavila »zabavni video«, ki ga ni mogoče ločiti od oglasov za avtomobil mercedes razreda G. Povedala je, kako je model nastal, predvsem pa ga hvalila kot odličen in ikoničen avto. Omenjeni mercedes in še nekaj drugih razstavnih avtomobilov je na Brdo pripeljalo podjetje ASP, ki te avtomobile v Sloveniji prodaja, njegov predstavnik Tom Černilec pa je sodeloval na okrogli mizi. Poleg tega sta Zala Tomašič in podjetje ASP pripravila tudi skupno objavo na Instagramu, kjer so vidni razstavni avtomobili, ki jih ASP prodaja.

Ker je vse skupaj res videti kot oglas, smo pisarno Zale Tomašič povprašali, zakaj je poslanka tak video posnela in ali je kaj dobila v zameno. Odgovor je bil enostavčen: »Dogodek je bil izpeljan v skladu s pravili Evropskega parlamenta.« Podjetje ASP pa je sporočilo, da »družba ASP, d. o. o., omenjenega dogodka ni finančno podprla« in da »pri omenjeni objavi na Instagramu ne gre za oglas«.

Ali je Zala Tomašič zavestno posnela zakriti oglas za prijateljsko podjetje ali pa je samo navdušena nad avtomobilom, ki ga to podjetje prodaja, ni mogoče izvedeti. Jasno pa je, da takšne objave ne prispevajo k vtisu o neodvisnosti, sploh, ker poslanka v Bruslju in Strasbourgu sestankuje z lobisti iz avtomobilske industrije.