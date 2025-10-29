Kultura / »Vsak uspeh ženske je treba pojasniti« IZJAVA DNEVA 29. 10. 2025

"Nobena pisateljica z Balkana ni začela pisati, ker bi si želela kariere. Svojevoljna izbira tega poklica terja posebno vrsto mazohizma. Če pa ste ob tem še ženska, se vsaka napaka, tipografska ali kakšna druga, poveča petdesetkrat in uporabi kot dokaz proti vam. Vsak uspeh je treba pojasniti. Vsaka knjiga mora biti mojstrovina. Vsaka beseda, ki jo napišete, mora na papirju upravičiti svoj obstoj. To ni kariera, to je nenehen boj, ob katerem se nekaterim zmeša, nekatere postanejo zagrenjene, nekatere obupajo. Spet druge se naučijo igrati igro."

(Pisateljica Lana Bastašić o balkanskih pisateljicah; via disenz.net)