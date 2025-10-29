Kultura / »Vsak uspeh ženske je treba pojasniti«

IZJAVA DNEVA

29. 10. 2025

"Nobena pisateljica z Balkana ni začela pisati, ker bi si želela kariere. Svojevoljna izbira tega poklica terja posebno vrsto mazohizma. Če pa ste ob tem še ženska, se vsaka napaka, tipografska ali kakšna druga, poveča petdesetkrat in uporabi kot dokaz proti vam. Vsak uspeh je treba pojasniti. Vsaka knjiga mora biti mojstrovina. Vsaka beseda, ki jo napišete, mora na papirju upravičiti svoj obstoj. To ni kariera, to je nenehen boj, ob katerem se nekaterim zmeša, nekatere postanejo zagrenjene, nekatere obupajo. Spet druge se naučijo igrati igro."

(Pisateljica Lana Bastašić o balkanskih pisateljicah; via disenz.net)

Lana Bastašić

Lana Bastašić
© Borut Krajnc

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:

Preberite tudi

Intervju

»Fašistični režimi sovražijo novinarje in sodnike. Ker so ti prva linija pričevanja. Vidijo in povedo.«

Hélène Frappat, pisateljica, filozofinja in prevajalka

Varuh človekovih pravic / »Država je odpovedala pri vključevanju Romov«

Izbruhi nasilja so odsev sistemskih pomanjkljivosti

Naslovna tema

Ne streljajte na Božička

Vlada Roberta Goloba je izpeljala toliko sistemskih sprememb, da so se zoper njo postavile skoraj vse najmočnejše interesne skupine v državi