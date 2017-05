Thompsonov koncert v Mariboru prepovedan

Upravna enota je sledila predlogu policije

Thompson

Thompson

Upravna enota Maribor je glede izvedbe Thomopsnovega sobotnega koncerta v Mariboru sledila predlogu Policijske uprave Maribor in dogodek prepovedala. Organizatorju koncerta Milanu Trolu je UE že vročila odločbo, sedaj pa ima Trol možnost, da se pritoži na ministrstvu za notranje zadeve, poroča Večer. Vendar pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Na mariborski Upravni enoti so za Večer povedali, da so ocenili, da je policija verodostojna pri podaji ocene glede tveganja. Tehtali so med ustavno pravico do združevanja ter izjavami organizatorja koncerta in predstavniki policije. Prevladalo je dejstvo, da bi lahko, v kolikor bi se na koncertu izvršila kazniva dejanja, prišlo do večjih posledic kot s samo prepovedjo prireditve.

Policija je pri svoji odločitvi upoštevala tudi dejstvo, da je bila konec marca zoper organizatorja koncerta na okrožno državno tožilstvo v Mariboru v zvezi s sumom storitve kaznivih dejanj (javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti; sramotitev slovenskega naroda) podana kazenska ovadba.

Slovenija se je tako postavila ob bok številnim evropskim državam, ki so Thompsonov koncert že prepovedale. Med njimi so tudi Avstrija, Švica, Nemčija in tudi njegova rodna Hrvaška.

