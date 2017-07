Ljerka Bizilj ostaja, odstopili predsednik sveta Zupanič ter svetnika Hribar in Savič

Programski svet RTV ni podprl predloga generalnega dirtektorja o razrešitvi direktorice televizije

Programski svet RTV Slovenija na seji ni podprl predloga generalnega direktorja Igorja Kadunca za razrešitev direktorice televizije Ljerke Bizilj. Zaradi odločitve je s predsedniške in svetniške funkcije odstopil Miran Zupanič, za odstop pa sta se odločila tudi svetnika Sašo Hribar in Domen Savič.

Za potrditev Kadunčevega predloga za razrešitev Ljerke Bizilj bi bila potrebna podpora najmanj 15 svetnikov v 29-članskem svetu. Za predlog se je pri glasovanju izreklo 14 svetnikov, pet jih je bilo proti in štirje glasovi so bili vzdržani.

Nasploh je svetniška razprava postregla z nasprotujočimi ocenami Kadunčevega predloga. Janez Gril je generalnemu direktorju očital neposrečeno reševanje težav, s katerimi se sooča RTV, saj po njegovem mnenju ni mogoče vse odgovornosti za primer Thompson naprtiti Ljerki Bizilj. Tudi Petra Ložar je ocenila, da »ni razlogov za sekanje glav« - po njenem mnenju predlog o razrešitvi ni le slabo pripravljen, ampak tudi ni v skladu z zakonom in statutom.

Kadunc je na seji poudaril, da razrešitve ni predlagal iz osebnih zamer in zavrnil očitke, da naj bi že imel novega kandidata. V obrazložitvi predloga je izpostavil kršitev poklicnih meril in programskih standardov v televizijskem prispevku o pevcu Thompsonu. Programski svet je namreč že večkrat opozoril na tovrstne kršitve v televizijskih programih, a ukrepov ni bilo. Še pred glasovanjem je tako Kadunc dejal, da se v primeru, da njegov predlog ne dobi podpore, nima smisla ukvarjati s posodobitvijo poklicnih meril, saj se jih tako krši.

»Če relativiziramo standarde, potem relativiziramo tudi lastno odgovornost,« je dejal Zupanič in sporočil svetnikom, da zaradi nepodpore Kadunčevemu predlogu za razrešitev odstopa s predsedniške funkcije.

Ljerka Bizilj je na Kadunčeve očitke odgovorila, da predlog za njeno razrešitev nima podlage ne v argumentih ne v zakonodaji. Vodenje televizije je prevzela v dokaj neurejenem stanju, je pojasnila, a ji kljub velikim težavam skupaj s sodelavci uspeva zadeve premikati na boljše. Izpostavila je krepitev kakovosti programa in ohranjanje gledalcev.

Predsednik programskega sveta Zupanič je ocenil, da je bil svet postavljen pred odločitev, ali naj spoštuje programske standarde ali naj jih relativizira. »Če relativiziramo standarde, potem relativiziramo tudi lastno odgovornost,« je dejal in sporočil svetnikom, da zaradi nepodpore Kadunčevemu predlogu za razrešitev odstopa s predsedniške funkcije.

Državni zbor je Mirana Zupaniča in Domna Saviča v svet imenoval na predlog gledalcev in poslušalcev, Sašo Hribar pa je v svetu zastopal zaposlene na RTV Slovenija. Kadunc je njihove odstope pospremil z besedami, da bi kljub nepodpori sveta razrešitvi Ljerke Bizilj veljalo ostati na skupni barki in si prizadevati za izboljšave, kar so poudarili tudi nekateri drugi svetniki. Hribar in Savič sta takoj po tistem, ko sta sporočila, da odstopata kot svetnika, sejo tudi zapustila.

»Ko sem pred letom in pol kandidiral in bil potrjen za člana programskega sveta javnega zavoda RTV, sem imel pred seboj jasen cilj,« je v objavi za javnost zapisal Savič. »Ne morem in ne bom sodeloval v organih, ki se bojijo prevzemati odgovornost za svoja dejanja, a hkrati solijo pamet vsem in vsakomur, ki pride mimo. Ne morem in ne bom sodeloval v organih, ki ne razumejo svoje vloge oziroma jo zlorabljajo.« Za svoj odstop v zapisu navaja več razlogov, med drugim neukrepanje v primeru kršenja programskih načel, kupčkanje lastnih interesov in sam odstop predsednika programskega sveta. »Če gre predsednik, bi po mojem mnenju morail iti tudi njegovi podporniki,« je zapisal.

