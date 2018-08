Zakaj je hči Stevea Jobsa posthumno odpustila svojemu očetu

Lisa Brennan-Jobs je odpustila svojemu slavnemu očetu Steveu Jobsu, čeprav se je do nje vedel vse prej kot dostojno

Pokojni Steve Jobs, oče tehnološkega koncerna Apple

Lisa Brennan-Jobs (40 let) je napisala knjigo s spomini na svojega slavnega očeta ustanovitelja Appla Stevea Jobsa. Ko ji je povedal, da računalnika Apple Lisa ni poimenoval po njej, to po njenih besedah ni bila kruta laž majhni deklici, ampak jo je tako učil, da se ne sme »okoriščati z njegovimi zaslugami«. Ko ji v sobo ni hotel montirati radiatorja, ni bil trdosrčen, ampak ji je tako privzgojil »sistem vrednot«. Ko ji je na smrtni postelji rekel, da smrdi »kot stranišče«, to po njenih besedah ni bila sovražna kritika, ampak ji je tako samo pokazal »odkritost«.

Nellie Bowles v New York Timesu piše, da je čudno napisati pretresljive spomine z uničujočimi podrobnostmi in od bralcev zahtevati, da to sploh niso obsodbe vredne zadeve. Natanko to je Lisa Brennan-Jobs naredila v svojih spominih, ki jih je poimenovala Small Fry (Majhen otročič), in v pogovorih o svoji knjigi v zadnjih tednih.

Zaradi številnih biografij in filmov o njenem očetu Stevu Jobsu navdušenci nad Applom poznajo najosnovnejše informacije o otroštvu njegove prvorojenke Lise Brennan-Jobs. Rodila se mu je, ko je bil star 23 let, očetovstvo je zanikal kljub pozitivnemu testu DNK, tudi potem, ko je že postal bog zgodnje dobe računalništva, ji je namenil malo finančne in čustvene podpore. S spomini Small Fry, ki bodo izšli 4. septembra, Lisa Brennan-Jobs želi povedati svojo zgodbo.

Otroštvo Lise Brennan-Jobs je bilo zaznamovano s socialno pomočjo, ki sta jo prejemali z materjo Chrisann Brennan, mladostniško obdobje pa z očetovim bogastvom.

Ozadje surove upodobitve njenega življenja z in brez očeta Stevea Jobsa je Silicijeva dolina v 80. letih prejšnjega stoletja, kjer so se umetniki in hipiji družili s tehnologi, idejami, kako zagotoviti cvetočo prihodnost, milijarde dolarjev so takrat šele začele leteti tja. Otroštvo Lise Brennan-Jobs je bilo zaznamovano s socialno pomočjo, ki sta jo prejemali z materjo Chrisann Brennan, mladostniško obdobje pa z očetovim bogastvom.

Iz poglavja v poglavje Lisa Brennan-Jobs navaja, kako je bil Jobs hudoben do nje in ljudi okrog sebe. Zdaj, pred izidom knjige, se boji, da bo ta sprejeta kot zgodba, v kateri je razkrila vse umazane podrobnosti, in ne kot podrobnejši portret družine, kar je njen namen. Boji se, da jo bodo bralci bolj brali kot zgodbo o njenem slavnem očetu kot zgodbo mlade ženske. Boji se, da bo spet izbrisana, tokrat v lastnih spominih.

Pred izidom knjige želi bralcem sporočiti naslednje: Steve Jobs je leta zavračal svojo hči, a ta hči mu je oprostila. Zmagovito ga ljubi, želi si, da bi zgodbe o skupnem kotalkanju in smejanju zbudile enako pozornost kot zgodbe, katerih ji je govoril, da ne bo podedovala nič. To, da je odpustila očetu, je eno, drugo je, da tudi od bralca želi, da bi Jobsu odpustil. Ve, da je to lahko problem.

A mi ni uspelo v celoti predstaviti prisrčnost in užitek? Prisrčnost mojega očeta in kako velikanski užitek je bil biti z njim, ko je bil v dobri formi, je Lisa Brennan-Jobs vprašala v enem od pogovorov z Nellie Bowles.

Po diplomi je Lisa Brennan-Jobs odšla iz ZDA delat na področju financ v London in Italijo, kasneje se je preusmerila v oblikovanje, nato je kot svobodnjakinja pisala za revije in literarne časopise. Dolgo se je izogibala javnosti. Walterju Isaacsonu, ki je leta 2011 izdal dokončno biografijo njenega očeta, ni zaupala. Z njim nikoli ni govorila, čeprav knjige ni prebrala, ve, da je v njej predstavljena kot hladna do očeta, da je ni skrbelo, ali se slabo počuti. Sram jo je, da je slab del velike zgodbe, zato želi z opisom svojega otroštva v biografiji Small Fry odpraviti nekaj tega sramu. Pisati jo je začela kmalu po očetovi smrti leta 2011.

Svojo mamo opisuje kot svobodomiselno osebo, ki je hranila hčerino ustvarjalnost, lahko pa je bila tudi muhasta, razdražljiva in včasih malomarna. Chrisann Brennan pravi, da je to težko brala, je pa res, kar je hči napisala. Zloglasne zlobnosti Steva Jobsa hči v Small Fry ne omenja pogosto. Opisuje, kako je pogosto uporabil svoj denar, da jo je zmedel ali ustrahoval. Včasih se je v zadnjem trenutku odločil, da nečesa ne bo plačal, ne da bi plačal je recimo odšel iz restavracije. Ko je Chrisann našla lepo hišo in ga prosila, naj jo kupi zanjo in za hči, je obljubil, da jo bo kupil. To je tudi naredil, a kupil jo je zase in se vselil vanjo s svojo ženo Laurene Powell Jobs. Chrisann Brennan pravi, da Lisa Brennan-Jobs svoji knjigi ni napisala, kako hudo je res bilo njeno otroštvo.

Njena biografija vsebuje trenutke veselja, ki odražajo Jobsovo spontanost in neverjeten intelekt. Ko je s šolo šla na Japonsko, se je nenapovedano pojavil tam, jo za dan vzel iz skupine, da sta sedla skupaj in se pogovarjala o bogu in kako vidi zavest. »Bala sem se ga in istočasno občutila vznemirljivo, naelektreno ljubezen,« piše.

Nekaj prvih izvodov biografije so dobili v roke člani Jobsove družine in prijatelji. Njegova vdova Laurene Powell Jobs, njeni otroci in Jobsova sestra Mona Simpson so za New York Times navedli, da je Lisa del njihove družine, zato so z žalostjo brali njeno knjigo, ki se bistveno razlikuje od njihovih spominov. Steve Jobs v njej ni predstavljen kot mož in oče, kakršnega so poznali. Liso je imel rad, žal mu je bilo, da v zgodnjem otroštvu do nje ni bil tak oče, kot bi moral biti. »V veliko uteho mu je bilo, da je v zadnjih dneh življenja skupaj z nami vsemi imel ob sebi Liso, vsi smo hvaležni za leta, ki smo jih preživeli skupaj kot družina,« so napisali.

Revija Vanity Fair je prvega avgusta objavila odlomek iz knjige Small Fry, ki ga je naslovila Imam skrivnost. Moj oče je Steve Jobs. Lisi ta naslov ni bil všeč, uporabniki socialnih omrežij so izpostavljali predvsem umazane podrobnosti, zlasti Jobsovo opazko, da smrdi kot stranišče. Lisa vztraja, da ji je povedal resnico, saj je bil parfum iz vrtnic, s katerim se je nadišavila, pokvarjen. »Tega nisem opazila. Včasih je lepo od nekoga, da ti pove, kakšen vonj imaš,« razlaga.

Z objavo odlomka je tudi ugotovila, da je mit o njenem očetu tako velik, da četudi je svoje spomine napisala s premišljeno uporabo besed v literarnem slogu, ne more vplivati na to, kako bodo sprejete.

Proti koncu življenja se je Steve Jobs vendarle opravičil svoji prvorojenki, kar ta imenuje svoj »filmski konec«. V knjigi piše, da ji je povedal, da mu je žal, ker ni preživel več časa z njo, da je v odrasli dobi izginil iz njenega življenja, pozabljal rojstne dneve, ni odgovarjal na njene klice. Lisa Brennan-Jobs pravi, da ve, da je bil zaposlen, v knjigi pa sam Jobs pravi, da se tako ni obnašal, ker bi bil preveč zaposlen, ampak zato, ker je bil jezen nanjo, ker ga ni povabila na maturantsko zabavo. Nellie Bowles pravi, da Lisa Brennan-Jobs lahko občuti neke vrste kesanje, a takšne zgodbe so bolj kot test DNK dokaz, da je hči svojega očeta.

Jobsova prvorojenka razlaga, da je Small Fry delno napisala tudi zato, da bi ugotovila, zakaj ji ni hotel dati denarja tudi takrat, ko je njegovo premoženje naglo raslo in ga je velikodušno dajal za svoje preostale otroke, ki jih je imel z Lauren Powell Jobs. Zdaj pravi, da je tako ravnal zato, da bi jo naučil, da denar lahko človeka pokvari. Še vedno pa ostaja vprašanje, zakaj je uporabil ta sistem vrednot in ga pri njej tako strogo uporabil.