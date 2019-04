Maduro odvzel imuniteto Guaidoju, ta grozi, da bo silovito odgovoril

Juan Guaido ne priznava Madurove ustavodajne skupščine, ki mu je vzela imuniteto

Bitka Guaido vs. Maduro se v Venezueli nadaljuje

© WikiCommons / arhiv Mladine

Venezuelska ustavodajna skupščina, ki jo je leta 2017 ustanovil predsednik Nicolas Maduro, je soglasno potrdila odvzem imunitete predsedniku nacionalne skupščine Juanu Guaidoju, ki se je januarja ob podpori ZDA razglasil za začasnega predsednika države. S tem je vrhovnemu sodišču dovolila, da lahko Guaidoja tudi kazensko preganja.

Vrhovno sodišče je ustavodajno skupščino zaprosilo za ta ukrep, da lahko Guaidoja kazensko preganja zaradi razglasitve za predsednika države in zaradi tega, ker je prekršil prepoved potovanja iz države. Guaido je februarja in marca obiskal Kolumbijo, Argentino, Brazilijo, Ekvador in Paragvaj, nato pa se vrnil domov.

Guaido je tvitnil, da bodo silovito odgovorili, če si ga bo režim drznil ugrabiti in izvesti državni udar. Tvitnil je tudi, da ustavodajna skupščina ne obstaja.

