Večina podpira proteste na kolesih

Koronavirus državljanke in državljane Slovenije vse manj skrbi, do vladnih ukrepov za zajezitev epidemije pa so vse bolj kritični

Protivladni protest na kolesih je ponovno napovedan jutri ob 19. uri

Zaskrbljenih zaradi epidemije koronavirusa je vedno manj, kritičnost do vladnih ukrepov za zajezitev zopet narašča in večina podpira proteste na kolesih ter zahteve in stališča protestnikov. Tako je pokazala zadnja javnomnenjska raziskava Valicona, ki meri ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno, rezultate pa javnomnenjska agencija objavlja vsak četrtek. Raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Kot je razkrila zadnja javnomnenjska anketa, se splošna zaskrbljenost še naprej niža, zdaj je razmerje med bolj in manj zaskrbljenimi že skoraj poravnano: 50% – 52% je bolj zaskrbljenih, 48% pa bolj ne. Na drugi strani še naprej vztraja nezadovoljstvo z ukrepi vlade za zajezitev virusa – delež tistih, ki jih označujejo kot prestroge, je zopet višji in znaša 42%, kar je tri odstotne točke več kot pred enim tednom.

Skoraj dve tretjini vprašanih (63%) meni, da so seznanjeni z vsebino protestov na kolesih, ki smo jim bili priča v zadnjem času, 25% jih meni, da zelo dobro, 38% da bolj da kot ne. Da je tak način protestiranja bolj primeren kot ne, meni več kot polovica vprašanih (54%), skoraj tretjina jih meni, da je povsem primeren (32%), dobra petina, da so bolj primerni kot ne (22%). Še nekaj več se jih z zahtevami protestnikov strinja (57%) – slaba tretjina povsem (31%), dobra četrtina bolj da kot ne (27%). Enak odstotek protestnikov na kolesih ne podpira (27%), skupaj ena šestina pa se jih do tega ne more opredeliti (10%) ali pa z njimi niso seznanjeni (6%).