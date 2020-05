Zaradi pandemije boljši zrak, ni pa jasno, koliko smrti je to preprečilo

Natančno število bo zaradi kroničnih vplivov onesnaženega zraka na zdravje opazno šele čez nekaj let

Bled

© piqsels.com

Nižje koncentracije dušikovega dioksida (NO2) in manjše onesnaženje zraka z delci PM10 v aprilu so preprečile 11 tisoč smrti zaradi onesnaženega zraka v Evropi. Na podlagi 30-dnevnega spremljanja koncentracij NO2 in delcev PM so sledeče ugotovili raziskovalci neodvisnega centra za raziskovanje energije in čistega zraka (CREA) v Helsinkih.

Z raziskavo so želeli raziskovalci centra CREA primerjati trenutno izpostavljenost onesnaženosti s tisto, ki so jo zabeležili pred pojavom novega koronavirusa.

Da je študija ustrezna metoda za prvo oceno, je ocenil tudi klimatolog Aljoša Slameršak, a dodal, da bodo nekoliko natančnejši odgovor podale študije o vzrokih smrti. Raziskava ima tudi nekaj statističnih pomanjkljivosti, na katere sta opozorila Vasja Vehovar in Katja Lozar Manfreda s centra za družboslovno informatiko.

Katere dejavnike pa bi morali upoštevati za bolj natančne ocene manjšega števila smrti zaradi manj onesnaženega zraka, pa preberite na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.