Daniel Radcliffe: »Transspolne ženske so ženske«

Avtorica knjižnih uspešnic o Harryju Potterju J.K. Rowling je razkrila, da je bila žrtev nasilja v družini in spolnega napada ter, da se je v mladosti spraševala glede spolne identitete

Avtorica knjižnih uspešnic o Harryju Potterju J.K. Rowling je razkrila, da je bila žrtev nasilja v družini in spolnega napada ter, da se je v mladosti spraševala glede spolne identitete. V 3695 besed dolgem eseju je napisala, da je izkušnje delila, da bi v kontekst postavila pretekle in nedavne kontroverzne komentarje o transspolnih ženskah. Čeprav je javnosti znana že več kot 20 let, ni nikoli spregovorila o nasilju v družini in spolnem napadu, ki ju je doživela.

Britanska pisateljica naj bi zaradi lastnih težav s spolno identiteto v mladosti razmišljala o transspolni tematiki: "Spomnim se, kako sem se potem, ko sem v mladosti prebrala teorijo o spolni identiteti, počutila duševno brezspolno." Nekaj časa je čutila ambivalenco do biti ženska, dokler se ni naučila, da je v redu, če se oseba počuti zmedeno, temačno, hkrati spolno in brezspolno - negotovo o tem, kdo je.

Pisateljico so zaradi zapisov na Twitterju opozorile številne transspolne osebe in tudi LGBT+ skupnost, pa tudi številni drugi uporabni družabnih omrežij. Komentirala je namreč prispevek o bolj enakopravnem svetu po epidemiji covid-19, v katerem so zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo s spolom, ko je bilo govora o ženskah, pisali o "osebah, ki imajo menstruacijo". V svojem tvitu se je obregnila ob frazo in ustvarila tvorjenke, s katerimi je besedo ženske spojila z besedami maternica, mevža in blato.

Njen zapis je prisilil Daniela Radcliffa, ki je v filmih o Harryju Potterju igral naslovno vlogo, da se je opravičil vsem transspolnim ženskam, ki so jih komentarji Rowlingove prizadeli. "Transspolne ženske so ženske," je napisal Radcliffe v objavi na spletni strani LGBTQ+ organizacije The Trevor Project.

Kritična do njenih tvitov sta bila tudi igralca Eddie Redmayne, ki nastopa v filmih Fantastic Beasts, in Emma Watson, ki je v filmih o Harryju Potterju igrala Hermione Granger. Dejala je, da si transspolne osebe zaslužijo živeti brez, da jim drugi govorijo, da niso to, kar pravijo, da so.

J. K. Rowling je na Twitterju spregovorila o temi transspolnosti, ker je družba po njenem mnenju vse bolj sovražna do žensk. Naštela je pet razlogov, zakaj se ji je zdelo potrebno, da spregovori o tej tematiki, med katerimi so bili izobrazba, zaščita in svoboda govora.

"Kot avtorica z mnogokrat prepovedanimi knjigami se zanimam za svobodo govora in sem jo javno zagovarjala - tudi pred Trumpom," je napisala. Knjige J.K. Rowling so bile v delih sveta prepovedane zaradi njihove povezave s čarovništvom in okultnim.

Trenutna polemika na družabnih omrežjih se odvija manj kot šest mesecev potem, ko je bila pisateljica decembra ostro kritizirana zaradi podpore raziskovalki Mayi Forstater, odpuščeni zaradi izjave, da ljudje ne morejo spremeniti svojega biološkega spola.

