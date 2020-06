J. K. Rowling: »Če spol ni resničen, je realnost žensk po svetu izbrisana«

Transspolna skupnost opozarja na sporne zapise pisateljice J. K. Rowling, avtorice uspešnic o Harryju Potterju

Pisateljica J. K. Rowling na Twitterju piše tudi o stvareh, ki jih ne razume

© WikiCommons

Transspolna skupnost, LGBT+ aktivisti in številni drugi uporabniki družabnih omrežij so opozorili na zapise na Twitterju avtorice knjig o Harryju Potterju. J. K. Rowling se je v svojem tvitu obregnila ob frazo 'osebe, ki imajo menstruacijo'. "Prepričana sem, da je obstajala beseda za te ljudi. Naj mi nekdo pomaga," je zapisala ter dodala tri različice angleške besede ženske (women): "Wumben? Wimpund? Woomud?" Omenjene besede so tvorjenke, sestavljene iz besede ženske (women) in maternica (womb), mevža (wimp) ter blato (mud).

V soboto je britanska pisateljica komentirala prispevek o bolj enakopravnem svetu po epidemiji novega koronavirusa, v katerem so zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo s spolom, ko je bilo govora o ženskah, pisali o "osebah, ki imajo menstruacijo".

Na njene zapise se je odzvala organizacija za pravice LGBTQ+ skupnosti GLAAD, ki je navedla, da se J. K. Rowling "še naprej postavlja ob bok ideologiji, ki namerno potvarja dejstva o spolni identiteti in transspolnih osebah".

Kljub temu, da je bila pisateljica deležna takojšnjih kritik, ni popustila, temveč je v svoj bran zapisala še: "Če spol ni resničen, ne obstaja istospolna privlačnost. Če spol ni resničen, je realnost žensk po svetu izbrisana. Poznam in imam rada transspolne osebe, ampak izbris koncepta spola številnim ljudem onemogoča, da osmislijo svoja življenja. Govoriti odkrito ni sovražno."

Eden od spornih tvitov pisateljice

© Twitter

Na njene zapise se je odzvala organizacija za pravice LGBTQ+ skupnosti GLAAD, ki je navedla, da se J. K. Rowling "še naprej postavlja ob bok ideologiji, ki namerno potvarja dejstva o spolni identiteti in transspolnih osebah".

"Če spol ni resničen, ne obstaja istospolna privlačnost. Če spol ni resničen, je realnost žensk po svetu izbrisana. Poznam in imam rada transspolne osebe, ampak izbris koncepta spola številnim ljudem onemogoča, da osmislijo svoja življenja. Govoriti odkrito ni sovražno."



J. K. Rowling

Spopad na družabnih omrežjih se je zgodil manj kot šest mesecev potem, ko je bila pisateljica ostro kritizirana za izkazovanje podpore raziskovalki Mayi Forstater, odpuščeni zaradi izjave, da ljudje ne morejo spremeniti svojega biološkega spola.

"J.K. Rowling, katere knjige so dale otrokom upanje, da lahko skupaj ustvarijo boljši svet, se je postavila ob bok protiznanstveni ideologiji, ki zanika osnovno človeštvo transspolnih oseb," je tedaj dejal Anthony Ramos iz GLAAD.

"Transspolni moški, transspolne ženske in ne-binarne osebe niso grožnja. Čas je za zaveznike, ki poznajo in podpirajo transspolne osebe, da glasno podprejo njihovo temeljno pravico, da se jih obravnava enakopravno ter pravično," je sklenil.

0JWmgiMgJoA