FOTOGALERIJA: Protest v podporo neodvisnemu sodstvu

Petkov protest na kolesih

© Janez Zalaznik

Na tradicionalnem petkovem kolesarjenju je preko tisoč kolesark in kolesarjev na protestni kolesarski turi po Ljubljani obiskalo ključne ustanove sodne veje oblasti v Sloveniji (ustavno sodišče, okrožno sodišče in okrožno državno tožilstvo) ter na vrata teh ustanov nalepili razglas, na katerem med drugim piše: "V tej ustanovi dosledno spoštujemo in upoštevamo ustavo RS, človekove pravice, zakone in uredbe ter vladavino prava".

Protestniki na kolesih so se sicer nekaj časa zadržali na Trgu republike, nato pa so se odpravili proti hiši Evropske Unije, s prošnjo za njihovo pomoč, da preprečijo "uničevanje vladavine prava" v Sloveniji.

Protestno gibanje je poudarilo pomembnost demokratičnih mehanizmov, ki zagotavljajo ločenost vej oblasti na izvršilno, zakonodajno in sodno. Zapisali so, da je neodvisnost sodstva ključna tako na nacionalnem nivoju kot na evropskem.

Protestniki so poudarili, da delovanje Janeza Janše nikakor ne odraža mnenja prebivalk in prebivalcev Slovenije. "Za razliko od njega, mi delimo evropske vrednote, spoštujemo vladavino prava, zakone in ustavo ter želimo, da se kriminalce kaznuje, ne pa da nam pišejo zakone in rušijo samostojnost tožilstva ter sodišč," so zapisali v sporočilu za medije.

Zapisali so še, da je vlada po množičnem protestu prejšnji teden dobila jasno sporočilo in nezaupnico s strani ljudstva ter da je edino smiselno, da vlada pade in omogoči predčasne volitve.

Tudi v Bruslju se je včeraj zbrala skupina okoli desetih protestnikov, ki so pred sedežem Evropske komisije Berlaymont razvili transparent s pozivom k zaščiti vladavine prava v Sloveniji v angleščini.

Več utrinkov fotogaleriji Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika.