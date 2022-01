Prvi prevod dramskega opusa Ivana Cankarja v angleščino

Promocija Cankarjeve dramatike v tujini

Ivan Cankar

© zgodovina.si

Prešernovo gledališče Kranj je v sodelovanju s kanadsko gledališko skupino Crane Creations Theatre Company v okviru lanskega Tedna slovenske drame poskrbelo za prvi prevod dramskega opusa Ivana Cankarja v angleščino. Sedaj poteka njegova promocija, v gledališču pa se nadejajo uprizoritve Cankarjevih dram na tujih odrih.

Namen projekta Cankar goes West (Cankar gre na zahod) je s prevajanjem, objavljanjem, razširjanjem in javnimi predstavitvami del Ivana Cankarja tudi tujemu občinstvu predstaviti temeljna dela očeta slovenske dramatike.

Njegovo delo je bilo ključnega pomena pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete in temeljno za korake k slovenski samostojnosti, ki se je zgodila skoraj 100 let po nastanku njegovih dram, pojasnjujejo v kranjskem gledališču, kjer s Tednom slovenske drame že več kot 50 let spodbujajo uprizarjanje slovenske dramatike.

Projekta Cankar gre na zahod, ki sta ga podprla ministrstvo za kulturo in Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, se je kranjsko gledališče lotilo v sodelovanju z gledališko skupino Crane Creations Theatre Company iz Kanade, ki jo vodi slovenska režiserka Andreja Kovač. Cankarjev dramski opus so v angleški jezik prevedli Michael Biggins, Rawley Grau, Jason in Alenka Blake, Tina Mahkota ter Tom Priestly, ki so si prizadevali za ohranitev Cankarjevega sloga in jezika.

Cankarjeve drame Romantične duše, Jakob Ruda, Hlapci, Kralj na Betajnovi, Lepa Vida, Pohujšanje v dolini šentflorjanski in Za narodov blagor so objavili v tiskani in elektronski obliki, zbirateljem pa bo na voljo tudi posebna luksuzna izdaja s trdimi platnicami v le 400 izvodih. Dostopnejša izdaja z mehkimi platnicami in e-knjige bodo na voljo v spletni trgovini Amazon.

Knjige spremlja časovnica zgodovinskih dogodkov, ki so vplivali na Cankarjevo delo in vodili k samostojnosti Slovenije, vse pa dopolnjuje fotografsko gradivo različnih uprizoritev njegovih dram v slovenskih gledališčih. Cankarjeve drame tematizirajo politično korupcijo, pohlep, v kompleksnih karakterjih orisano resnico in moralo.

Prevod celotnega Cankarjevega dramskega opusa v angleščino so v Kranju predstavili na 51. Tednu slovenske drame novembra lani, sedaj pa se projekt nadaljuje s predstavljanjem in promocijo Cankarjeve dramatike v tujini. Kot so za STA pojasnili v Prešernovem gledališču Kranj, gre za dolgoročen projekt, za katerega upajo, da bo spodbudil uprizarjanje Cankarjeve dramatike po svetu.

Prevod in izdaja knjig sta bila šele začetek, sedaj poteka proces odkrivanje Cankarja v tujini, pri čemer nekateri navajajo, da odkrivajo še neodkritega vzhodnoevropskega Ibsna. Konec lanskega leta je potekala bralna uprizoritev v Londonu, branja in promocije po gledališčih pa bodo potekale tudi drugod.

Zaenkrat v kranjskem gledališču, kjer medtem že potekajo priprave na bližajoči se 52. Teden slovenske drame, še nimajo podatka, da bi po Cankarjevih besedilih v tujini že nastajala kakšna predstava, upajo pa, da se bo tudi to zgodilo.

