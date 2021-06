Živ je! Vrhnika, zbudi se!

Prav lahko bi rekli tudi: Slovenija, zbudi se!

Vrhnika je Cankarjevo mesto. Cankar je bil desetletja junak, ker je jasno izrazil svojo naklonjenost »socializmu« ali še bolje »socialnosti«. Avstro Ogrska takrat ni bila nič kaj socialna, nižji sloji so, če so zašli v težave in če so imeli srečo, bili deležni kakšne miloščine, včasih od »fraka« drugič »od talarja«.

Danes imamo socialno državo zapisano v Ustavo, najnovejši trendi (vitka država, zmerjanje socialno šibkejših, pogosto prekarno »zaposlenih« v kulturi, nevladnih organizacijah ali kjerkoli pač - z lenuhi, ipd.) pa ponovno nakazujejo na to, da bi naj bi kar trg sam z nevidno roko in s pomočjo »fraka« in talarja«, vsem ali vsaj večini zagotovil dostojno delo in življenje.

Danes bi Cankarja mnogi najraje zamolčali, razen kot vrhunskega literata, v vsem drugem pa le v »uradni in prečiščeni« verziji in brez njegovih udarnih citatov: »Narod si bo pisal sodbo sam ….« pa »Prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori. Iz živalske sebičnosti se je razvila strahopetnost.« Saj sebičnost je danes vendarle temelj kapitalizma, zlasti v njegovih najbolj radikalnih neoliberalnih oblikah. In strah postaja vseprisoten.

Ljudje, ki se imamo za civilno družbo na Vrhniki in slavimo Cankarja v vsej njegovi »integriteti« smo skupaj z zvestimi bralci in resničnimi prijatelji našega človeka Cankarja, ter v sodelovanju s tistimi, ki razumejo pomen civilne družbe, za kakovost življenja skupnosti, v četrtek, 24. junija ob 19. uri v parku pod Sveto Trojico pripravili dogodek »Živ je! Vrhnika, zbudi se!« Prav lahko bi rekli tudi: Slovenija, zbudi se! Ob 145. obletnici pisateljevega rojstva.

Ob 145. obletnici rojstva Ivana Cankarja.

Cankarja si ne »prilaščamo«, prepuščamo njemu, da se »polasti nas«. Da se aktualiziramo kot njegovi ljudje, kot njegov dom. Ne kot še eni »tujci«.

Ena najlepših vrhniški zgodb, kako se Cankar vrača domov, so branja, vsako sredo, ob 17. uri v Močilniku, že 5 let. Srečujejo se svetovnonazorsko, starostno … različni ljudje in »imajo se fajn«, tam, kamor si je Cankar hodil »hladit glavo«.

Slabih 50 metrov nad Cankarjevo rojstno hišo živi Marcel Štefančič jr. Cankarja je prebral vsega, kot dobro televizijsko serijo. Napisal knjigo Ivan Cankar Eseji o največjem, prejel Rožančevo nagrado. Še en primer spoštovanja do … svojega soseda.

Zlatko Čordić mi je, ko sva se pogovarjala o njegovem nastopu na Vrhniki, na moj citat iz Cankarja odgovoril s svojim. Cankarja je prebral toliko ali več kot solidno izobražena Slovenka ali Slovenec. In med korona krizo posnel album Julijan Mak, kar je Cankarjev psevdonim. Še en primer spoštovanja do velikana.

Park pod Sv. Trojico, v četrtek, 24. junija ob 19. uri.

Bralci, Marcel in Zlatko bodo nastopili skupaj v parku, kjer se je igral Cankar, ko je zagorela družinska hišica in je mati rešila le staro, neuporabno uro.

Po branju Kalandra iz Cankarjevih Hlapcev bo dr. Barbara Rajgelj predstavila Pravno mrežo za demokracijo. Z njo delimo prepričanje, da bi se ta morala razširiti iz prestolnice v čim več slovenskih mest in pomagati ljudem, da premagajo strah pred vsemogočno državo in ravnajo kot aktivni državljani.

Prebrana bo beseda o avtonomiji vrhniške civilne družbe, ki želi opogumiti ljudi, da povedo kar mislijo, da se obnašajo kot del suverena, da se množično udeležijo referenduma o čisti pitni vodi, lokalnih in državnih volitev in podelijo legitimnost tistim pretendentom za oblast za katere menijo, da si jo zaslužijo in bodo najbolj spoštljivi do ljudstva, kot nosilca oblasti in najbolj sposobni ter učinkoviti pri upravljanju javnih zadev.

Civilna družba na Vrhniki se ne oblikuje v propagandno mašino nobene stranke ali liste. Želi biti avtonomna, v funkciji nadzora oblasti, v promoviranju strpnega nasprotovanja različnih političnih usmeritev, v promoviranju povezovanja nasproti razdiralnosti, v zavzemanju za pravno in socialno državo v kateri pravo korigira nesporazume, mehanizmi socialne države pa zagotavljajo dostojno življenje vsem, ki si ga sami težje ali sploh ne morejo.

Mikrofon bo odprt za vse, ki so svoj strah, da se javno izrekajo že premagali, na tiste, ki ga še niso pa bo počakal.

Brez knjig ni Cankarja, ni nas, ni nič. Zato bo od 17h dalje na stojnicah na voljo vsa cankariana, Cankarjeva dela in dela o njem, kar jo je dostopne ta hip. In izbor Marcelovih knjig, dve dvd izdaji filmov o Cankarju ter CD Julijan Mak raperja Zlatka in knjiga o njem Smeh Zlatana Čordića. Za tiste, ki mislijo, da je prodaja, predvsem pa kupovanje knjig brez veze, je Cankar leta 2017 napisal gloso »Zastonjkarji«. Preberete jo v knjigi Kako sem postal socialist in drugi spisi (MK, 2018, izbral Primož Vitez).

Rahella Ogenj Mai,

dopisnica z Vrhnike