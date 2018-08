Marcel Štefančič jr. | ilustracija: Zoran Smiljanić

Ali bi bilo treba Cankarja sežgati?

Cankar je neznosnejši, kot je bil pred stotimi leti

Ivan Cankar je bil slovenski Billy the Kid: vsakič, ko je ustrelil, se je Slovenija stresla. Ni si predpisal slepote, ampak je neprijetni resnici, lobanjam in okostnjakom svoje dobe, pogledal v oči. Slovenci so se ga bali – nikoli niso vedeli, kaj jih čaka, a vedno, ob vsaki knjigi, so vedeli, da bodo dobili več, kot so pričakovali. In zdelo se jim je, da si tega zaslužijo.