Glas ljudstva / »Te zahteve niso nikakršen ekstremizem«

Iniciativa Glas ljudstva dan pred koalicijskim vrhom stranke koalicije poziva k opredelitvi do njihovih zahtev za ohranitev javnega zdravstva. Prepričani so, da bo reforma zdravstva največji uspeh te vlade ali razlog za njen propad. Koalicijske partnerje pozivajo še, naj ne podpisujejo aneksov, ki bi odpirali vrata privatizaciji javnega zdravstva.

Med zahtevami, ki so jih v iniciativi koalicijskim Gibanju Svoboda, SD in Levici predali že minuli teden, so takojšnja zagotovitev dostopa do osebnega zdravnika vsem pacientom, v luči tega tudi naslavljanje pomanjkanja kadra v zdravstvenih ustanovah in razbremenitev zdravnikov administrativnega dela. Nadaljnje zahtevajo tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in delo zdravnikov v dvojni praksi oz. tako imenovano dvoživke, preprečitev preskakovanja čakalnih vrst in da javno zdravstvo sledi potrebam pacientov in ne profitom koncesionarjem.

Kot so ob tem spomnili, so omenjene zahteve izrazili tudi na stavki pacientov, ki je v torek potekala po več mestih po Sloveniji. V iniciativi so sicer kritični do tega, da je že dan za tem vladna stran dosegla sporazum z zdravniškim sindikatom Fides in pristala na štiri od njihovih petih zahtev, do zahtev civilne družbe pa se še ni jasno opredelila.

Zato pričakujejo, da bodo to storili po zaključku koalicijskega vrha. Želijo si tudi zagotovila, da bodo civilna družba in pacienti vključeni v celotni proces oblikovanja zdravstvene reforme. Hkrati pa ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pozivajo še, da "v interesu legitimnosti reforme" prekine z delom v zasebni ambulanti. "Te zahteve niso nikakršen ekstremizem, to so zahteve, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe trenutne vlade, in zavez, ki so jih politične stranke dale civilni družbi," je ob tem poudaril predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull.

V iniciativi ob tem pričakujejo, da poslanci in člani koalicije ne bodo podpisovali kakršnihkoli aneksov h koalicijski pogodbi, ki bi v praksi pomenili odpiranje vrat privatizaciji javnega zdravstva v okviru zdravstvene reforme. V luči tega v iniciativi še posebej pozivajo SD in Levico, da premislijo svoje zaveze, dane volivcem.

V morebitnem aneksu namreč v Glasu ljudstva vidijo možnost "bianco čeka", ki bi vladi omogočil, da zdravstveno reformo pelje, v katero koli smer hoče. "Napoved, da bomo jutri slišali glavne usmeritve zdravstvene reforme, ki bi zakoličile zdravstveni sistem za prihodnjih 30 let, ne da bi javnost ali koalicijske stranke pred tem o vsebini karkoli vedela, se dozdeva kot napovedano zvijanje rok manjšim koalicijskim strankam, da pristanejo na nekaj, kar morda ni v koalicijski pogodbi," pa je ob tem dodal nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber.

V iniciativi Glas ljudstva opozarjajo še, naj vlada ne podcenjuje njihove odločenosti. Napovedujejo pa, da bodo takoj, ko bodo zaznali, da vlada deluje v smeri krepitve javnega zdravstva, ta prizadevanja podprli.