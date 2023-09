Proglas v gibanju / Zaključni dogodek

Zaključek letošnjega projekta Proglas

Danes, 4. septembra ob 18.00 bo na platoju restavracije Breg 20 ob Ljubljanici) potekal zaključni dogodek letošnjega projekta Proglas, ki odpira novo poglavje sodelovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Filozofske fakultete (UL FF) s tednikom Mladina. Ob tej priložnosti bodo obeležili tudi začetek novega projekta Proglas v gibanju, pri katerem sodeluje še podjetje Europlakat.

Pri multidisciplinarnem oblikovalskem projektu Proglas, gre za kreativno in družbeno odgovornost spodbujajoče sodelovanje tednika Mladina z Univerzo v Ljubljani, natančneje s študentkami in študenti Oddelka za filozofijo, Oddelka za prevajalstvo in Oddelka za sociologijo na UL FF ter Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij na UL ALUO.

"Projekt opozarja na manko povezovanja med področji vizualnih komunikacij in humanistike. Ponuja ustvarjalno platformo za samostojno proaktivno učenje med študijem, ki sega od področja družbene kritike do področja razumevanja objavljanja v različnih medijih. Proglas vsako leto izzove novo interdisciplinarno skupino študentov, da se, skozi kreativna izhodišča s strani mentorjev, odzove na aktualne tematike v obliki družbenokritičnih vizualnih sporočil," so zapisali na ALUO. Končni izdelki so nato vedno objavljeni v obliki plakatov v avgustovskih tiskanih izdajah Mladine, letos pa so, prav te dni, prvič predstavljeni tudi v obliki javne razstave gibajočih sporočil na digitalnih panojih podjetja Europlakat.

Ta novost je bila za študente še poseben izziv, kajti nova medijska pojavnost je s transformacijo sporočil iz tiskanega v digitalni, gibajoči medij zahtevala nov premislek. In tako je nastal nov projekt z naslovom Proglas v gibanju, pod katerega se poleg Univerze v Ljubljani in Mladine podpisuje še Europlakat.

"Proglas vsako leto izzove novo interdisciplinarno skupino študentov, da se, skozi kreativna izhodišča s strani mentorjev, odzove na aktualne tematike v obliki družbenokritičnih vizualnih sporočil."



Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Delo se vsakokrat začne s skupinsko razpravo, ki temelji na tisto leto izbranem izhodišču – za letošnjo edicijo Proglasa je bilo to geslo “Upor z razlogom“. Mentorji predstavijo iz aktualnih družbenopolitičnih razmer izhajajočo tematiko. Skupaj s študentkami in študenti o njej razpravljajo z namenom, da se vzpostavijo različni, tudi nasprotni vidiki razumevanja. Izzovejo študente, da se ne le kritično opredelijo, proti čemu so, ampak tudi, za kaj se zavzemajo.

Nato si študenti izberejo podpodročja danega problema, v katerih bodo ustvarjali, in se razdelijo v pare (1 študent_ka umetniške smeri + 1 študent_ka humanistične smeri). V teh malih delovnih timih morajo raziskati, zasnovati in oblikovati sporočila, sodelovati do končne predstavitve. Od njih se pričakujeta samostojna raziskava in poglobljeno razumevanje, imajo lasten nadzor nad realizacijo. To po navadi pomeni, da študenti UL ALUO prevzamejo oblikovni del, študenti UL FF pa verbalni, vendar to še zdaleč ni pravilo.

Letošnja prva objava Proglasa v gibanju je razširitev oziroma kar nadgradnja dosedanjega dela pri tem projektu. Gibajoče podobe sporočil, izdelane na temelju zamišljenih tiskanih Proglasov, presegajo zgolj prenos oblike v drugi medij. Študenti so izdelali tako rekoč “nova” sporočila, ki izpolnijo merila digitalnega medija, hkrati pa so kos načelom pojavnosti nagovora v javnem prostoru. Tako je nastal Proglas v gibanju.

Prvo razstavo projekta Proglas v gibanju si je na Europlakatovi digitalni mreži zaslonov po Ljubljani mogoče ogledati do 4. septembra.

Avtorice in avtorji: Agnes Cankar, Tina Dernovšek, Nia Gombač, Nika Gradišek, Vanja Gruntar, Tomaž Kavšek, Nedim Nuhić, Maša Ornik, Eva Popit, Miha Robnik Kračun, Žan Sever, Vika Sušnik, Urban Šelj, Magdalena Štibohar, Žiga Vavričuk, Anže Zajc.

Mentorji prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (UL FF), prof. Boštjan Botas Kenda (UL ALUO), doc. Emil Kozole (UL ALUO) in Robert Botteri, kreativni urednik tednika Mladina; Tomaž Žontar, vodja razvoja storitev in inovacij pri podjetju Europlakat.