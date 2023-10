Policija kupuje sistem za samodejno prepoznavo obrazov

Sistem naj bi bil namenjen "identifikaciji osumljencev na podlagi posnetkov zajetih iz varnostnih kamer"

Policija je beležila tudi vse, kar se dogajalo na protivladnih protestih v času tretje Janševe vlade.

Generalna policijska uprava (GPU) bo z ukrepom "digitalizacije notranje varnosti" v drugi polovici leta 2024 nabavila sistem ABIS, ki bo omogočal samodejno forenzično primerjavo obrazov storilcev kaznivih dejanj s fotografijami iz evidence fotografiranih oseb, in posodobila komunikacijski sistem Tetra.

Sistem bo namenjen "identifikaciji osumljencev na podlagi posnetkov zajetih iz varnostnih kamer", so pojasnili za STA.

Tovrstno primerjavo bo policija izvajala centralno v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, medtem ko se bo material z neznanimi podobami obrazov zbiral na policijskih upravah, ki tudi izvajajo preiskovanje kaznivih dejanj.

Na GPU zagotavljajo, da bo "sistem deloval v policijskem informacijskem sistemu" in "ga ne bo mogoče uporabiti na način, da bi bilo mogoče neposredno spremljati, zajemati ali kako drugače obdelovati posnetke zunanjih virov". Kot primer teh so omenili videonadzorne sisteme zunanjih institucij ali družbena omrežja.

Sistem bo za primerjavo uporabljal "fotografije iz evidence fotografiranih oseb, ki jih policija hrani na podlagi zakona o kazenskem postopku". Primerjava z evidencami, ki jih policija ne hrani, kot so denimo družbena omrežja, spletni iskalniki in register prebivalcev, ne bo mogoča, so zatrdili.

Sistem ABIS bo vključeval tudi modul za analizo videoposnetkov, ki omogoča "kakovostnejši in hitrejši pregled zaseženega videomateriala". Videoposnetke namreč pregleduje na način, da "algoritem programske opreme filtrira podobe, ki jih uporabnik predhodno določi". Na ta način lahko uporabnik "hitreje pregleda večje količine podatkov in s pomočjo programskih orodij te posnetke tudi pripravi za nadaljnjo forenzično primerjavo podob obrazov". Ti moduli bodo nameščeni na delovnih postajah policijskih uprav, kjer se izvaja preiskovanje kaznivih dejanj, so navedli na GPU.

Ob tem policija posodablja tudi radijsko infrastrukturo Tetra. Nova digitalna infrastruktura se bo od stare razlikovala v tem, da bo delovala na internetnem protokolu. To pomeni "pocenitev stroškov investicije, saj bo cena opreme nižja, nižji pa bodo tudi stroški najema podatkovnih povezav med posameznimi elementi infrastrukture in stroški vzdrževanja".

Nova infrastruktura Tetra bo ob tem vzpostavljena na način, da bo omogočala "povezavo z drugim nacionalnim digitalnim radijskim omrežjem DMR, ki ga že uporabljajo enote zaščite in reševanja". Prav tako so za digitalno radijsko tehnologijo Tetra uporabljene "radijske frekvence, ki so mednarodno koordinirane in zato kompatibilne". "Vzpostavitev komunikacij z drugimi uporabniškimi skupinami bo potekala na osnovi bilateralnih sporazumov s posameznimi deležniki," so še pojasnili na GPU.

