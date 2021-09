Družba nadzora

Vlada želi s stalnim avdio- in videonadzorom na zalogo nadzirati dogajanje na ulicah in trgih ter s tehnologijo prepoznave obrazov identificirati »neznane osebe«

Policija beleži vse, kar se dogaja na protestih. Po novem pa bi lahko javne prostore nadzirala 24 ur na dan, ne glede na to, ali ima za to razlog ali ne. Na fotografiji policijski kombi na protestih pridno snema.

© Borut Krajnc

Popolnoma jasno je, da tehnološki razvoj, algoritmi, piškotki, prepoznava obrazov, snemanje, analiziranje, strojno učenje, nagla rast različnih zbirk osebnih podatkov ožijo polje svobode, ožijo polje spoštovanja človekovih pravic, zasebnosti. Ravno zaradi tega so zahodne demokracije, ne pa recimo Kitajska, zelo stroge pri spoštovanju informacijske zasebnosti. Kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano. Veliko podatkov pomeni veliko moči in ta moč se tudi v demokratičnih družbah, spomnite se Edwarda Snowdna in ameriškega zakona o domovinski varnosti, lahko zlorabi.